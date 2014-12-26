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'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan lise öğrencisi: Mustafa Kemal'in askeriyiz dediğimiz için içeri atıldık

16 yaşındaki liseli M.E.A: Benim yerim hapishane değil, okul sıraları

26 Aralık 2014 17:24

Konya'da “Kubilay” için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A., itiraz üzerine bugün tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra önce kendisini bekleyen annesine sarılan M.E.A., "Biz terörist değiliz. Mustafa Kemal'in askeriyiz dedik. O yüzden içeri atıldık. Benim yerim hapishane değil, okul sıraları" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, lise öğrencisi M.E.A, salı günü Halkçı Liseliler Grubu tarafından Gedavet Parkı'nda düzenlenen “Kubilay'ı Anma Töreni”nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla çarşamba günü okula gelen polisler tarafından sınıftan çıkartılıp gözaltına alındı. Sorgusundan sonra Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen M.E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran liseli M.E.A.'nın tutuklanması kararına avukatı Barış İspir dün itiraz etti. Konya 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi dün itiraz dilekçesini değerlendirdi ve kararı bugüne bıraktı. Mahkeme, itirazı haklı bularak bu sabah M.E.A.'nın tahliyesine karar verdiğini açıkladı.

 

'Biz terörist değiliz'

 

16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A., "Biz terörist değiliz. Mustafa Kemal'in askeri olduğumuz için bizi içeri attılar ve gözdağı verdiler'' dedi.

Cezaevi önünde annesi Nazmiye Gök, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Gençlik Kolları Başkanı İrfan İnanç Yıldız, arkadaşları ve yakınları M.E.A.'yı davul- zurna eşliğinde karşıladı. M.E.A. cezaevin kapısından çıktıktan sonra annesine ve arkadaşlarına sarıldı.

M.E.A.'yı karşılayan CHP Milletvekili Özkoç, bir lise öğrencisinin okuldan alınıp, tutuklanması kararının tüm Türkiye'nin vicdanı sızlattığını söyledi. Olayı CHP olarak siyasete alet etmediklerini ve M.E.A.'nın özgürlüğüne kavuşması için destek olduklarını belirten Özkoç, liseli M.E.A. yaptığı bir eleştiri ve söylediği sözden dolayı tutuklandığını, ancak sağduyu sayesinde tahliye edilmesiyle bir nebze olsun hukuka karşı güvenlerinin arttığını belirtti.

İki gün hapiste kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan M.E.A. da yaptığı kısa konuşmada, kendilerinin terörist olmadıklarını söyledi:

"2-3 gündür beni destekleyen anneme, aileme, dedeme, anneanneme, CHP'ye, CHP Gençlik Kolları'na teşekkür ederim. Biz terörist değiliz. Biz bu yola çıkarken söz verdik. Faşist baskıya boyun eğemeyeceğiz. Biz Mustafa Kemal'in askeriyiz dedik. O yüzden içeri atıldık. Mustafa Kemal'in askeri olduğumuz için bizi içeri attılar ve gözdağı verdiler'

 

'Benim yerim okul sıraları'

 

M.E.A. cezaevinden çıktıktan sonra dedesi Mehmet Emin Akkavim'in evine gitti. M.E.A.'yi burada da yakınları ve komşuları, sevinçle karşıladı.

Tahliye olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen, yaşanan süreçte kendisine destek olan başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür eden M.E.A., "Benim yerim hapishaneler değil. Okul sıralarıdır" dedi.

Gazetecilerin nasıl gözaltına alındığını sorması üzerine M.E.A., "Polisler okuluma geldi. Ben dersteydim. Çağırdılar. Polislerle beraber okuldan çıktık. Bunlar kimsenin yaşamak isteyeceği şeyler değil" dedi.

 

'Cezaevindeyken yapılan haksızlıkları düşündüm'

 

Cezaevindeyken neler düşündüğü sorulması üzerine M.E.A., "Yapılan haksızlıkları düşündüm. Geçen sene 1 Mart'ta 'Bağımsız adalet istiyoruz' demiştik. İnşallah biz inşa edeceğiz" dedi.

Tutuklanma kararı verildiği sırada hakimin tavrının sorulması üzerine M.E.A., "Mahkeme zaten en fazla 5 dakika sürmüştür. O nedenle yüzüne bile dikkat etme fırsatım olmadı. Tutuklama kararı çıktı" dedi.

"Hakim ile aranda bir diyalog geçti mi?" sorusuna da M.E.A., "Yok" yanıtını verdi.

Tutuklu kaldığı süre içinde neyi özlediği sorulması üzerine M.E.A. cezaevinde yediği pilavı beğenmediğini ve annesinin pilavını özlediğini söyledi.

 

'Çocuğumla gurur duyuyorum'

 

Anne Nazmiye Gök ise gazetecilerin, "Oğlunuz özgürlüğüne kavuştu, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna üzerine, gülerek "Önce oğluma pilav yapacağım" dedi. Nazmiye Gök ardından da "Çok mutluyum. Çocukların yeri orası değil" diye konuştu.

Oğlunun kavuşunca sevinç gözyaşlarına hakim olamayan anne Nazmiye Gök, oğlu M.E.A. ile gurur duyduğunu söyledi. Olaya ilgi gösteren herkese teşekkür eden Nazmiye Gök, "CHP Gençlik Kolları, Kadın Kolları herkes yanımızda oldu. Türkiye yanımızda oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Çocukların yeri cezaevi değil. Onların okul sıralarında oturması lazım. 3 gündür ağlamıyorum. Şu an sevinçten ağlıyorum. Ben çocuğumdan utanmıyorum. Gurur duyuyorum'' dedi.

Arkadaşları ise M.E.A.'nın adını söyleyerek yalnız olmadığını belirten sloganlar attı.

 

Kılıçdaroğlu: Hatanın geç de olsa düzeltilmesi güzel

 

Beykent Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 16 yaşındaki M.E.A. hakkında 'tutuksuz yargılanma' kararı çıkmasıyla ilgili soru üzerine, “16 yaşında ki bir çocuğun bir dakika bile hapiste kalması doğru bir olay değil. Hatanın gecikmiş olarak düzeltilmesi güzel bir şey" dedi.

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