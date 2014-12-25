Adalet Bakanı: Çocuk yaştakilerin tutuksuz yargılanmaları esastır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A.’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin yargıya müdahale edemeyeceğini belirtti ancak “Çocuk yaştakilerin tutuksuz yargılanmaları esastır” ifadesini kullandı.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı arayarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanana 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A.’nın durumunu gündeme getirdi. Gök, çocuk yaşta bir kişinin mahkemece tutuklanması toplumda infiale yol açtığını söyledi. Bu konuda duyulan rahatsızlıkları adalet bakanına iletti. Gök Bekir Bozdağ’ın telefonda kendisine "Çocuk yaştakilerin tutuksuz yargılanmalar esastır" ifadesini kullandığını söyledi. Levent Gök'ün açıklamaları şöyle:

16 yaşındaki bir çocuğun okulundan alınarak mahkemeye çıkarılması ve mahkeme tarafından da tutuklanması toplum vicdanı kabul etmedi ben de konuyu CHP Grup Başkan Vekili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın dikkatine sundum. Bozdağ'ı telefonla aradım. Kendisi telefonda bana ‘Yargıya müdahale edemem’ dedi ancak şu önemli cümleyi de sar fe etti; “Çocuk yaştakilerin tutuksuz yargılanmaları esastır.”