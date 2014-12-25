T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanı: Çocuk yaştakilerin tutuksuz yargılanmaları esastır

Adalet Bakanı Bozdağ, 16 yaşındaki çocuğun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu

25 Aralık 2014 22:55

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A.’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin yargıya müdahale edemeyeceğini belirtti ancak “Çocuk yaştakilerin tutuksuz yargılanmaları esastır” ifadesini kullandı.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı arayarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanana 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A.’nın durumunu gündeme getirdi.  Gök, çocuk yaşta bir kişinin mahkemece tutuklanması toplumda infiale yol açtığını söyledi. Bu konuda duyulan rahatsızlıkları adalet bakanına iletti. Gök Bekir Bozdağ’ın telefonda kendisine "Çocuk yaştakilerin tutuksuz yargılanmalar esastır" ifadesini kullandığını söyledi. Levent Gök'ün açıklamaları şöyle:

16 yaşındaki bir çocuğun okulundan alınarak mahkemeye çıkarılması ve mahkeme tarafından da tutuklanması toplum vicdanı kabul etmedi ben de konuyu CHP Grup Başkan Vekili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın dikkatine sundum. Bozdağ'ı telefonla aradım. Kendisi telefonda bana ‘Yargıya müdahale edemem’ dedi ancak şu önemli cümleyi de sar fe etti; “Çocuk yaştakilerin tutuksuz yargılanmaları esastır.”

 

ETİKETLER

bekir bozdağ16 yaştutuklamaerdoğanhakaret

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: 16 yaşındaki çocuk tutuklanıyor, hırsızlara çaldıkları faiziyle geri veriliyor!

Kılıçdaroğlu, 16 yaşındaki M.E.A.'nin 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanmasına tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24