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Kılıçdaroğlu: 16 yaşındaki çocuk tutuklanıyor, hırsızlara çaldıkları faiziyle geri veriliyor!

Kılıçdaroğlu, 16 yaşındaki M.E.A.'nin 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanmasına tepki gösterdi

25 Aralık 2014 18:30

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A.'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından "Hırsız dedi diye 16 yaşındaki evladımız tutuklanırken, asıl suçluların çaldıkları faiziyle geri veriliyor. İşte Yeni Türkiye'deki hukuk!" mesajını paylaştı.

 

Avukatı tutukluluk için itirazda bulundu

 

M.E.A.’nın avukatı Barış İspir, bu sabah liseli gencin tutuklanmasına itiraz için Adliye’ye geldi. Avukat İspir, aralarında destek için İstanbul’dan gelenlerin de bulunduğu yaklaşık 100 avukatın imzasıyla birlikte hazırladığı dilekçeyi 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne verilmek üzere 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne verdi.

 

CHP'li Kart: Korku, tehdit ve gözaltı

 

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ise M.E.A.’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Liseli M.E.A.’yı tutuklamaya karar veren Konya 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ni eleştiren Kart, ”Türkiye’de Cumhurbaşkanı düzeyinde en üst düzeyde yaratılan korku, baskı, tehdit gözaltı. Buradan topluma bir mesaj veriliyor. 16 yaşındaki çocuklarımızın özgürlüklerinin ellerinden alınması pahasına. O çocuklarımız ve toplum ne diyor. Toplum, iktidarın yolsuzluğunu haykırıyor. Toplum iktidarın faşizan baskısını haykırıyor" dedi.

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