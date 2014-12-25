Davutoğlu'ndan 16 yaşında tutuklanan çocuk için ilk yorum: Saygı göstermeli

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 16 yaşındaki lise öğrencisinin Erdoğan'a hakaretten tutuklanmasıyla ilgili "Kim olursa olsun, saygı göstermeli" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 16 yaşındaki lise öğrencisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmasını değerlendirdi.

Davutoğlu, "Kim olursa olsun, cumhurbaşkanının makamına saygı göstermesi gerekir" ifadesini kullandı.

Konya'da, sosyal medya aracılığıyla örgütlenerek toplanan grup adına açıklama yapan 11. sınıf öğrencisi M.E.A. (16), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.