Star Medya Grup Başkanlığı görevine kanalın patronu Ethem Sancak tarafından bir gece yarısı operasyonu ile son verilen Mustafa Karaalioğlu'nun yeni adresi NTV olacak.

medyaradar.com'un haberine göre, Mustafa Karaalioğlu için NTV'nin Maslak'taki binasının yönetim katında oda hazırlandı.

Karaalioğlu'nun hangi görevi yürüteceği, Doğuş Yayın Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Ayşe Doğruöz, bir açıklamayla duyurdu.

'Yönetim Kurulu Danışmanı olarak da görev yapacaktır'

Yapılan duyuruda şöyle denildi:



"Değerli Doğuş Yayın Grubu çalışanları,

Türk basınında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Karaalioğlu kurumumuza katılmış bulunmaktadır. Kendisi, yayın faaliyetlerimize katkılarının dışında Yönetim Kurulu Danışmanı olarak da görev yapacaktır.

Kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Star gazetesi ve Kanal 24'teki çalışma arkadaşlarına veda yemeği

Önümüzdeki haftadan itibaren yeni görevine başlayacak olan Karaalioğlu bu akşam Star gazetesi ve 24'teki çalışma arkadaşlarına Yenibosna'daki Çargah Restaurant'ta bir veda yemeği verecek.