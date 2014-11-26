'Kalemleri kırılan Karaalioğlu, Cömert ve Ocaktan'ın başımızın üstünde yeri var'

AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın gazetelerden Yeni Şafak'ın Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a en yakın işadamlarından Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu'ndaki işlerine son verilen Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert ve Mehmet Ocaktan'ın "patronaj tasarrufuyla kalemlerinin kırıldığını" yazdı. Selvi, "Başımızın üstünde yerleri var" dediği Star Medya Grubu Başkanlığı'ndan alınan Karaalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden alınan Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden alınan eski AKP Milletvekili Ocaktan'ın işten çıkarılması için, "Bu durumun hepimizi derinden yaraladığının bilinmesini isterim" dedi.

Geçen yıl evlendirdiği kızının nikâh tanığı Erdoğan olan Selvi, Yeni Şafak'ta bugün yayımlanan (26 Kasım 2014) yazısının "Kalemleri kırıldı" ara başlığı altında, üçü de Yeni Şafak kökenli olan isimler için şu görüşleri dile getirdi:

"Meslek hayatına başladıkları andan itibaren çizgilerinde en ufak bir kırıklık olmayan üç gazeteci Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert ve Mehmet Ocaktan’ın kalemleri kırıldı. Mesleki birikimlerine en çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde, bir patronaj tasarrufu olarak ortaya çıkan bu durumun hepimizi derinden yaraladığının bilinmesini isterim. Bir süre birlikte çalıştığım üç gazeteci bu mesleğin yüz akı olan isimlerdir. Her zaman gönlümün kapıları sonuna kadar açık olan Karaalioğlu, Ocaktan ve Cömert’in başımızın üstünde yerleri var. Mesleklerini yapmaktan uzun bir süre uzak kalmayacaklarına inanıyor, her üçünü de saygıyla selamlıyorum."