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'Müslüman noel kutlamaz' afişine para cezası

Rize'de asılan afişe 'çevreyi kirletmek ve emre aykırı davranış' suçlamasıyla ceza verildi

31 Aralık 2014 19:17

Rize'de "Müslüman Noel Kutlamaz" yazılı afiş asan Muhammet Kurt, polis tarafından gözaltına alındı. Kurt, Kabahatler Kanunu'na göre 189 lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Rize'de cadde ve sokaklara üzerinde "Müslüman Noel Kutlamaz" yazılı afiş asıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, afiş astığı belirlenen 23 Şubat Gençlik Hareketi Rize temsilcisi Muhammet Kurt'u gözaltına aldı. Kurt'a 5236 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında, "Çevreyi kirletmek ve emre aykırı davranış" suçlamasıyla 189 lira idari para cezası kesildi.

23 Şubat Gençlik Hareketi'ne ait sosyal paylaşım sayfasında Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı başta olmak üzere resmi kurumların önüne asılan afişlerin kurumların tabelaları ile çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

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