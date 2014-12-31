Okullarda 'yılbaşı' yasağı: Çocuklarımızın bilinçaltını işgale fırsat vermeyin

Bartın Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, okul müdürlerini SMS göndererek, "Yüzde 99'u Müslüman olan ülkede Hıristiyanlık propagandası olan noel ve yılbaşının çocukların bilinçaltını işgal etmesine izin vermeyeceğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı yılın son cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarının gayrımeşru ilan edilmesinin ardından, bazı il ve ilçe milli eğitim müdürleri de, okullarda yılbaşı kutlanmaması konusunda müdürlere uyarılarda bulundu.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, ilçedeki okullara gönderdiği yazıda yıl sonu ile ilgili herhangi bir etkinliğin yapılmaması için 'rica'da bulundu. Emrullah Aydın imzasıyla okullara gönderilen yazıda “Yıl sonu itibari ile dersleri engelleyecek her türlü eğlence, çekiliş, şans oyunu ve öğrencileri olumsuz davranışlara sevk edebilecek tüm organizasyonların yapılmaması hususunda gereğini rica ederim” İfadeleri yer aldı.

Bartın'da SMS'li 'uyarı'

Bartın Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir de, geçen hafta okul müdürlerinin cep telefonlarına gönderdiği mesajda, yılbaşı kutlamalarının, çocukların bilinçaltını işgal etmesine fırsat verilmemesini istemişti.



İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, yılbaşı nedeniyle kentteki 108 okul müdürünün cep telefonuna yolladığı mesajda “Kıymetli yönetici arkadaşlarım; yaklaşan yılbaşı nedeniyle yüzde 99’u Müslüman olan bu güzel Anadolumuzun anasınıfı, anaokulu ve tüm okullarımızda çocuklarımıza Anadolu insanının gelenek ve görenekleri ile bağdaşmayan, Hıristiyanlık propagandası olan noel-yılbaşı kutlamalarının çocuklarımızın bilinçaltını işgal etmesine fırsat vermeyerek, milli bir hassasiyet sergileyeceğiniz için şimdiden teşekkür ederim” İfadelerini kullanmıştı.

Diyanet gayrımeşru ilan etti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan yılın son cuma hutbesinde, yılbaşı kutlamaları ‘gayrimeşru tutum ve davranışlar’ olarak tanımlanmış, “Dünya bir eğlence gezegeni değildir” ifadesine yer verilen hutbede, “eğlence aldatmacısıyla yarınlar heba edilmektedir” denmişti.