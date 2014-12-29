Diyanet yılbaşı kutlamasını gayrı meşru ilan etti

İstanbul Müftülüğü’nün internet sitesinde yer alan, yılbaşı kutlamalarını “gayri meşru tutum ve davranışlar” olarak tanımlayan cuma hutbesinin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı öğrenildi. Hutbenin 85 bine yakın camide okunduğu belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Müftülüğü’nün internet sitesinde yer alan ve yılbaşı kutlamalarını “gayrimeşru tutum ve davranışlar” olarak tanımlayan ve “dünyayı bir eğlence gezegeninden ibaret görmek ne kadar insani ve vicdanidir” ifadelerini içeren cuma hutbesinin Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı öğrenildi. “Paha Biçilmez Sermaye: Ömür” başlıklı hutbenin yılın son cuma günü ülke genelindeki 85 bine yakın camide okunduğu belirtildi.

İstanbul Müftülüğü’nün internet sitesinde yer alan cuma hutbesi tartışma yarattı. Her yılın başlangıcının, yarınlara dair bir fırsat olduğunun, hataların gözden geçirilip kararlar almak fırsatının değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı hutbede, geride bırakılan zamanın bir muhasebesini barındırması gereken saatlerin, yani yılbaşı kutlamalarının yanlışlarla israf edildiği belirtildi. Hutbede, “Dini ve ahlaki değerler unutularak ya da dikkate alınmayarak gayri meşru tutum ve davranışlarla, eğlence aldatmasıyla nefesler, hayatlar, yarınlar hiçe sayılarak heba edilmektedir. Bu ne acı bir tablodur. Dünyanın farklı coğrafyalarında nice zulümlere maruz kalan insanların feryatlarını, gözyaşlarını dikkate almadan dünyayı bir eğlence gezegeninden ibaret görmek ne kadar hazin, ne kadar insani ve vicdanidir?” ifadeleri kullanıldı.

81 ilin müftülüğüne gönderildi

Söz konusu hutbenin, sadece İstanbul Müftülüğü’ne bağlı camilerde değil, Türkiye genelindeki yaklaşık 85 bin camide okunduğu öğrenildi. Hutbenin, İstanbul Müftülüğü tarafından değil Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlandığı ve 81 ilin müftülüğüne gönderildiği belirtildi.