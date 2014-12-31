Milli Gazete: Bu gece Müslüman tarafını belli edecek, uyma şeytana, aldanma, kutlama!

Katolik mezhebi ile Ortodoksluk mezhebini birleştirmek için gerçekleştirdiği iddiasıyla Papa 1. Francis’in ziyaretine karşı çıkan Milli Gazete, bu kez de yılbaşı kutlamalarını ve Noel Baba’yı hedef aldı. Gazete, nefret söylemi kullanılan haberin yer aldığı birinci sayfasında Noel Baba figürünü şeytan olarak resmetti.

25 Aralık'ta tüm dünyada Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutlanan Noel ile yılbaşı arasında ayrım da yapılmayan haberde "Ne olacak canım deme! Hakk’a savaş açanların isyanda birleştiği günü kutlama Müslüman! Yılbaşını kutlama, kendine zulmetme! Çirkin olur… İsyan olur… Zulüm olur... Şirk olur…. Biz Müslüman’ız, Elhamdülillah! Noel bizim bayramımız değil. Biz Müslüman’ız, Elhamdülillah! Çam süslemez, kukuleta takmaz, yılbaşı kutlamayız biz… Biz Müslüman’ız, Elhamdülillah! Allah’a (C.C.) isyan, Resulüne (S.A.V.) muhalefet etmeyiz…" denildi.

Milli Gazete’nin haberinde, şu ifadelere yer verildi:

Her sene takvim aynı tarihi vurduğunda saflar netleşiyor aslında. Yaratılıştan kıyamete kadar sürecek olan hak-batıl mücadelesinde dönüm noktalarından, belirleyici anlardan biri olarak karşımızda duruyor zaman. İbrahim’in karıncası mı, Hıristiyan kutsalının zangoçluğu mu? Bu gece; Müslüman’ın tarafını belli edeceği bir gece..

Rabbin “Hakk”a çağrısına inatla direnenlerin isyanda zıvanadan çıkacağı gece. Doğru ve hak olan ne varsa zıddını yapmaya ant içmiş, nefis ve şeytanın kölesi olmuş muharref bir inancın mensupları haramla yoğrularak ateşle oynarken; sen ey Müslüman, sen ne yapacaksın!? Rabbin seni “onlara benzemekten” men ederken, sen bu çağrıya kulağını mı tıkayacaksın yine? “Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır” diyen Peygamberini dinlemeyecek misin? Malumun İlamının şart olduğu bu zamanda; hazır mısın ispata?

Tarafını belli etmeye? Bir Müslüman olarak kalbin azıcık da olsa meylediyorsa Noel çılgınlığına… “Ne olacak canım; dinimizi değiştir-miyoruz ya!” mealinde vesvese pazarlıyorsa sana şeytan… Sen de daha kendi Mekke’ni fethetmemişsin demektir. Vuslat, sokağına uğramamış, vurgun yediğin gönlüne tekbirlerle girmemişsin daha demektir.

Uyan artık!

Ne olacak canım deme! Hakk’a savaş açanların

isyanda birleştiği günü kutlama Müslüman!

Yılbaşını kutlama, kendine zulmetme!

Çirkin olur… İsyan olur… Zulüm olur... Şirk olur….

Biz Müslüman’ız, Elhamdülillah!

Noel bizim bayramımız değil.

Biz Müslüman’ız, Elhamdülillah!

Çam süslemez, kukuleta takmaz, yılbaşı kutlamayız biz…

Biz Müslüman’ız, Elhamdülillah!

Allah’a (C.C.) isyan, Resulüne (S.A.V.) muhalefet etmeyiz…