Kayseri Müftüsü: Noel Baba bizim neyimiz olur, neyi kutluyorsunuz?

Diyanet, yılbaşı hutbesinde ''Gayr-i meşru tutum ve davranışlarla, eğlence aldatmasıyla nefesler, hayatlar, yarınlar hiçe sayılarak heba edilmektedir. Bu ne acı bir tablodur'' dedi. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın imzasıyla Bakırköy'deki oullarda yılbaşı etkinliklerine yasak geldi. Son açıklama ise Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil'den geldi. Maraşlıgil, "O kadar kesilen çamlar, ağaçlar var. Allah aşkına Müslüman kültürüyle ne alakası var. Noel Baba bizim neyimiz olur? Bizim dinimizle, inancımızla, itikadımızla en ufak bağlantısı yok. Bu konularda hassas olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Maraşlıgil, İl Müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın kutladığı yılbaşının, Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ne ve Mekke'nin fethine rastladığını söyledi.

Müslümanlar açısından önemli bir gün olan Mekke'nin fethinin 1 Ocak Perşembe günü 1384. yıl dönümünün kutlanacağını belirten Maraşlıgil, bugünün yılbaşı kutlamaları arasında unutulmaması ve sönük geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 2 Ocak Cuma günü de Mevlid Kandili'nin kutlanacağını dile getiren Maraşlıgil, şunları kaydetti:

"2 Ocak'ı 3 Ocak'a bağlayan gece Rebiülevvel ayının 12. gecesi Peygamber Efendimiz dünyayı şereflendirmiştir. Miladi olarak 1443'ncü Kameri olarak 1489'uncu doğum yıl dönümünü kutluyoruz biz Müslüman Türk milleti olarak peygamberimizin doğum yıl dönümünü yılda iki kez kutluyoruz. Bu kutladığımız rebiülevvel ayındaki mevlid kandili. Peygamberimizin kameri yıl hesabıyla doğum günü kutlaması. Miladi yıl hesabıyla da 20 Nisan'da kutlu doğum haftası etkinlikleri altında peygamberimizin doğumunu kutluyoruz."

Maraşlıgil, bu gecenin tefekkür, bol istiğfar, dua, salavat-ı şeriflerle ihya edilmesi gerektiğini vurguladı.

‘Neyi kutluyorsunuz’

Yılbaşında Müslümanlardan asla Hristiyanlara benzememesini isteyen Maraşlıgil, "Her yılbaşı geldiğinde televizyonda, gazetelerde görüyoruz. Sarhoş vaziyette araba kullananlar. Neyi kutluyorsunuz, neyin sevincini yaşıyorsunuz. Günahlarla bir insan mutluluğa ulaşamaz. Sabaha kadar keyif verici maddeler alınıyor ondan sonra direksiyon başına geçiliyor. Alkol komasında ölen insanlar oluyor. Yazık değil mi? Bir insan alkollüyken onun imanlı olup olmadığını düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Müslümanların, inançlı insanların bu gibi şeylerden uzak kalması gerektiğini vurgulayan Maraşlıgil, "Biz ayrı bir milletiz, ayrı bir ümmetimiz, kitabımız, Peygamberimiz var. O kurallar içinde yaşama ve tüm insanlığa bu minvalde örnek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yılbaşında sabah namazı buluşması

Her ayın ilk pazar günü gerçekleştirdikleri gençlerle sabah namazı buluşmasını bu ay 1 Ocak Perşembe gününe aldıklarını ifade eden Maraşlıgil, gençlerin başka din mensupları gibi kutlama yapmayacağına inandıkları için perşembe günü dinç bir şekilde sabah namazında olmasını beklediklerini vurguladı.

Maraşlıgil, Müslümanlardan özentiden uzaklaşmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"O kadar kesilen çamlar, ağaçlar var. Allah aşkına Müslüman kültürüyle ne alakası var. Noel Baba bizim neyimiz olur? Bizim dinimizle, inancımızla, itikadımızla en ufak bağlantısı yok. Bu konularda hassas olmamız gerekiyor. Biz Müslümanlar olarak vakur, ağırbaşlı halde olmamız gerekiyor. Eğer yılbaşı Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum günüyse onu sevgiyle, muhabbetle kutlayalım ama onun ötesinde Hristiyanlara benzememeye çalışalım."

Anadolu'da yaşamış

İ.S. 245 yılında Fethie yakınlarında Patara kentine doğan St.Nicholas ölümü olan İ.S. 326 yılan değin Anadolu’da yaşamıştır.Yaptığı yardımlarla çevresinde sevgi bağı oluşturan St.Nicholas, denizcilerin ve çocukların koruyucu olarak Noel Baba adı ile bugüne değin yaşatılarak efsaneleşmiştir.