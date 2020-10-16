"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması talebine ret!

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Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleyen tutuksuz sanık Musa Orhan'ın, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebi ile dernekler, HDP ve bölge barolarının müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Batman’ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden İpek Er’in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği Musa Orhan’ın yargılandığı davanın ilk duruşması Siirt’te devam edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Dersim Dağ, Sıddık Taş, Rosa Kadın Derneği üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Özgürlük için Hukukçular Derneği üyesi avukatlar, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Eş Başkanı Yardımcısı Rehşan Bataray, Batman Baro Başkanı Hamid Çakan, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Urfa Barosuna bağlı avukatlar, duruşmaya katılmak ve müdafilik taleplerini sunmak üzere Siirt Adliyesi’ne geldi.

Duruşmadan hemen önce basın açıklaması yapan Nazlıaka şunları söyledi:

“Cinsel saldırıya uğrayan ve yaşadıklarını kaldıramayan daha 18’indeki İpek’ten günlerce hayata tutunmasını bekledik ama olmadı. Şiddet sarmalı ve toplumun ona yüklediği ağır baskılar nedeniyle içinde bulunduğu çaresizlik, İpek’i hayatından vazgeçmeye itti. Geride, bizlere bıraktığı mektubu, savcılığa yaptığı şikâyeti ve adalet mücadelesi kaldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Musa Orhan, delillerin tutuklama kararı verilebilmesi için yetersiz olduğu gerekçesi ile tahliye edildi. Kadının beyanını, şikâyetini, geride bıraktığı mektubunu bir yana bırakan mahkeme, cinsel birlikteliğin tekrarlanıp tekrarlanmadığını ve aradaki yakınlığı sorguluyor.”

"Neden ölüme sürüklendiği değil de beyanlarının çelişkili olup olmadığı sorgulanıyor"

Kadın “hayır” diyorsa ve buna ilişkin bir zorlama varsa bunun adının “alıkoyma” ve “tecavüz” olduğunu vurgulayan Nazlıaka, “Daha gencecik yaşında karşı karşıya kaldığı travmaları atlatamayan ancak yine de gidip şikâyet etme cesaretini gösteren İpek’i neden ölüme sürüklendiği değil de beyanlarının çelişkili olup olmadığı sorgulanıyor. ‘Sen sahipsizsin, bana bir şey olmaz’ diyen erkek korunup kollanıyor. İpek hayatını kaybetti ancak bundan sonra adalet arayan diğer kadınlar da ‘bana bir şey olmaz’ diyen erkeklerin vicdanına mı teslim edilecek” diye sordu.

"Bütün kadınlar ortak mücadeleye"

Erkek şiddetinin ve cinsel saldırı gerçeğinin yok sayıldığı her bir örneğin bir sonraki şiddet dolu günlere kapı araladığını vurgulayan Nazlıaka, “Haklının ve mağdurun korunduğu, failin ise ceza aldığı bir sistemi hayata geçirelim. Suçluları cesaretlendirecek her adım şiddet sarmalını daha da büyütüyor. Bütün kadınları hakları ve hayatları için bizimle birlikte örgütlü mücadeleye davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

"Gerekli cezayı almalı"

“Musa Orhanlar serbest bırakıldıkça, ne adalete ne hukuka ne de yargıya güven kalacak. Şu anda adliye kapısındaki onlarca ve gözü kulağı burada olan milyonlarca kadın adına soruyoruz. Bu toplum kime güvenecek” sorusunu soran Nazlıka, Musa Orhan’ın hak ettiği cezayı alması için İçişleri Bakanlığı’nın devreye girmesini istedi.