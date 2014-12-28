Mısır'ın devrik lideri Mursi'nin duruşması ertelendi

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 14 sanığın yargılandığı davanın duruşması 30 Aralık'a ertelendi.

Muhammed Mursi ve 14 sanığın yargılandığı, kamuoyunda "İttihadiye olayları" olarak bilinen davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yargı kaynakları, başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde Mursi ve 14 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin, savunma heyetinin dinlenilmesine devam edilmesi için, duruşmanın 30 Aralık'a ertelenmesine karar verdiğini belirtti.

Kamuoyunda "İttihadiyye olayları" olarak bilinen, 2012'de "Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bazı protestocuların ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını teşvik" suçlamasıyla açılan davada Mursi ve beraberindeki 14 kişi, ilk kez 4 Kasım 2013'te hakim karşısına çıkmıştı.

"Taraftarlarını ve yardımcılarını cinayete azmettirmek, barışçıl eylemcileri gözaltına almak, haksız yere onları tutmak ve işkence yapmakla" suçlanan Mursi, "mahkemeyi tanımadığı" için kendisini savunmak için avukat tayinini de reddetmişti.