Mısır, Mursi zamanında Türkiye ile imzalanan ticaret anlaşmasını feshetti

Mısır hükümeti askeri darbeyle iktidardan indirilen Muhammed Mursi zamanında Türkiye ile imzalanan ticaret anlaşmasını feshettiğini açıkladı.

Mısır Haber Ajansı MENA’nın haberine göre, Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Ahmet Emin, Müslüman Kardeşler hükümeti döneminde Türkiye ile imzalanan ve Türk TIR’ları ve gemilerinin Mısır toprakları ve deniz sularını kullanmasına izin veren anlaşmanın Mısır’ın ulusal ekonomisine büyük zararlar verdiğini iddia etti.

Emin, bu nedenle Mısır Ulaştırma Bakanlığı’nın Dışişleri Bakanlığı ve yüksek otoriteler ile koordinasyon içinde anlaşmaya son verme ve önümüzdeki Mart ayında süresi sona erecek anlaşmanın süresini uzatmama kararı aldıklarını bildirdi.

Mısır'da Mursi hükümetinin General Sisi tarafından devrilmesinden sonra Türkiye-Mısır ilişkileri krize girmişti.