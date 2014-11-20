Mısır'da savcı Mursi'nin idamını istedi!

Mısır'da Savcı İmad Şaravi, darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin “İran istihbaratına bilgi sızdırmak” gerekçesiyle idamını istedi.

Mısır’da Temmuz 2013’teki darbenin ardından tutuklanarak hapse atılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler hareketi liderlerinin yargılandıkları casusluk davasında savcılar ölüm cezası istedi.

Mısır resmi haber ajansı, davanın savcılarından Emad El Şaravi’nin, Mursi ve arkadaşlarının devlete ait güvenlik belgelerini dış güçlere verdiğini söylediğini yazdı.

El Şaravi, Mursi’nin görevde kaldığı bir yıllık süre içinde belgelerin sızdırıldığı ülkelerden birinin İran olduğunu öne sürdü.

Ayrıca El Şaravi, Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Muhammed Bedii ve diğer tutuklu 34 liderin Mısır’ı istikrarsızlaştırmak için Filistinli örgüt Hamas’ın da dâhil olduğu bazı militan gruplarla işbirliğine gittiğini belirtti.

Askeri müdahalenin ardından hapse atılan yaklaşık 20 bin Müslüman Kardeşler taraftarı açlık grevine başladı.