Mursi: Darbeciler hesap verecek

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "hapishaneler baskını" olarak bilinen dava, 13 Temmuz'a ertelendi.

Hacer Bal imzasıyla Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde yapılan duruşmada, ifadesine başvurulan tanıklardan Ahmed Refat adlı subay, "Sanıkların kaçtığı olayda orada değildim. Giza'daki El-Kıtta Hapishanesi'ndeydim, arbede çıkmıştı ancak kimsenin kaçmasına izin vermedik" dedi.

Bir diğer tanık Ahmed İsmet Seyyid ise o dönemde izinlerle ilgili idari departmanda çalıştığını, dava hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Şaban eş-Şami, tanıkların hapishanede bulunmadıklarını ve olaylara şahit olmadıkları şeklindeki ifadelerine, "Buraya gelen tüm şahitler hiçbir şey görmemiş ve bilmiyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Şahitlerin, hapishane baskınları olaylarına ilişkin hiçbir şey bilmediklerini söylemeleri savunma heyeti üyelerinin de tepkisine neden oldu.

Cam kafesin ardından konuşmak isteyen Mursi hakime "Sen benim sesimi duymak istemiyorsun. Biz trajedi yaşıyoruz" diyerek seslendi. Hakim ise kafesin ses sistemlerini devre dışı bırakarak,Mursi'nin konuşmasına izin vermedi.

Oturumun sonunda Mısırlıların ramazan ayını tebrik eden Mursi, "Arap Baharı'nı gerçekleştiren tüm devrimciler ve Mısır halkına 'darbecilerin hesap vereceğini' kesin bir şekilde söylemek istiyorum. Darbe yok olmaya mahkumdur" şeklinde konuştu.

Kahire Ceza Mahkemesi, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

"Vadi'n-Natrun Hapishanesi olayı" olarak da bilinen davada, 105'i firari ve 26'sı tutuklu 131 sanık, 25 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmasında, "11 hapishane ve karakola saldırarak, 3 subayı kaçırmak" suçlamalarıyla yargılanıyor.