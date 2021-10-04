Murat Yetkin: Sayıştay’ın geleceğinden endişe duyuyorum

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, son dönemde bütün kamu zararı haberlerinin kaynağının Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporları olduğunu belirterek, Sayıştay'ın "iktidarın şimşeklerini çekebileceğini" ve geleceğinden endişeli olduğunu belirtti.

Yetkin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Sayıştay’ın raporuna göre Cumhurbaşkanlığı 2020 yılında günde 7,9 milyon lira harcamış. Sadece tıbbi ve laboratuvar sarf malzemesi harcaması büyükçe bir hastaneninki kadar olmuş; 51,1 milyon lira. Vatandaşa “porsiyon küçültün, az yiyin” önerilerine karşı Cumhurbaşkanlığının mutfak masrafı, pandemi nedeniyle o kadar da çok davet verilmemesine rağmen yüzde 64 artmış. Cumhurbaşkanlığı harcamalarından doğan kamu zararı 2 milyar 800 milyon küsur lira olmuş, rapora göre.

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'Sayıştay’a ne karışıyor. Seçilmiş iktidar, seçilmiş Cumhurbaşkanı, istediğini atar, atadığı kişi de sadece ona hesap verir' demeyin.

Sayıştay’ın görevi; 'Kamuda hesap verme sorumluluğu ile mali saydamlığa katkı sağlamak üzere denetim, yargılama ve rehberlik yapmak.'