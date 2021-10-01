Sayıştay, Hazine'nin Kamu Borç Yönetimi Raporu’nda bazı kredilere ilişkin kontrollerde eksiklik olduğunu tespit etti

Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “borç üstlenim anlaşmalarına” yeterli, açık ve kapsayıcı şekilde yer vermediğini, bazı kredilere ilişkin kontrollerde eksiklik olduğunu tespit etti.

Sayıştay’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı raporunda, bakanlık tarafından yayımlanan Kamu Borç Yönetimi Raporu’nda yer alan borç üstlenim anlaşmalarına ilişkin bilgilerin, bu rapordan yararlanacakların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve kapsayıcı olmadığı vurgulandı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre raporda, “Bilgilerin, muhasebe kayıtlarındaki verilerle uyumlu olması kısmi üstlenim taahhütlerini, türev maliyetlerini ve kredi anlaşmaları kapsamında yapılan kullanım, iptal ve geri ödeme bilgilerini de içerecek şekilde raporda yer alması gerekmektedir” denildi.

Hazine geri ödeme garantisi kapsamında kullandırılan bir kısım kredilerin temin edilmesi, geri ödenmesi ve üstlenilmesi süreçlerinde ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken kontrollerde eksiklikler olduğu da belirtildi.

Altın bedeli eksik

Darphane’ye Hazine malı olarak teslim edilen varlıkların ekonomiye kazandırılmasında sorun yaşandığı kaydedildi.

Bu kapsamda altın ve altın dışındaki kıymetli madenler olarak 311.2 milyon TL değerinde atıl bekleyen varlık bulunuyor. Raporda, atıl olarak bekleyen altının Döner Sermaye Saymanlığı’nda yeterli nakit olmadığından satılamadığı ve saymanlık kasasında muhafaza edildiği, kasada 45 ton gümüş alaşımın bulunduğu ve bu alaşımın homojen hale getirilmesi ile ilgili sorunlardan dolayı ekonomiye kazandırılamadığı belirtildi.

Sayıştay’ın Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermayesi Raporu’nda ise stoklarda bulunan altın ve gümüş stoku sırasıyla 6.6 milyar TL ve 30.6 milyon TL değerindeyken, iz bedeli ile kayıtlarda altın 3 milyon TL, gümüş ise 146 bin 562 TL olarak görülüyor.