Murat Yetkin: Erdoğan, Adil Öksüz’e 'ilahiyat doktoru' unvanı veren heyette bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı çok aradı mı?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Ayasofya'daki cuma hutbesinde 'lanet' sözleriyle tartışmalara neden olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adil Öksüz’e “Ceza Hukuku Açısından Tevrat ve Kuran” teziyle “ilahiyat doktoru” unvanı veren heyette olduğunu hatırlattı. Yetkin, "Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı çok aradı mı?" diye sordu.

Yetkin, "AK Parti içindeki dinamiklere hâkim bir haber kaynağım, Ayasofya performansından sonra Erbaş’ı Erdoğan nezdinde açıktan savunacak pek kimse çıkmayacağını söyledi. Başka bir kaynaktan teyit edemedim, ama Erdoğan’ın Bahçeli’den sarı kart görmüş Erbaş’ı sıcağı sıcağına feda etme ihtimali zayıf. Genel Merkezin gözüne girmek isteyen genç bir ilçe başkanı partizanlığıyla üst düzey devlet memurluğu yürüten Erbaş’ı, yükleriyle birlikte bir süre daha taşımak zorunda kalabilir." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Ali Erbaş tabii ki Karadenizli; Ordu, Kabadüz doğumlu. 1993-2006 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanlığı yapmış. Bu arada (1994-96) Fransa’da yine dinler tarihi çalışmış. 1997-2002 arası Sakarya İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasındaysa Dekanlığında görüyoruz Erbaş’ı, aynı zamanda da Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliğinde. Bu arada sosyal faaliyetlerde de aktif görev almış. Örneğin, Fethullah Gülen Cemaati çizgisindeki Kültürlerarası Diyalog Platformu (KADİP) yönetim kademelerinde yer almış, keza aynı çizgideki “Kimse Yok mu?” derneğinde. Erbaş’ı Dekan olmadan önce, halen İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Temmuz 2016 askeri darbesinin planlayıcılarından olma iddiasıyla aranan bir ismin doktora tezi jürisinde görüyoruz. Adil Öksüz’e “Ceza Hukuku Açısından Tevrat ve Kuran” teziyle 'ilahiyat doktoru' unvanı veren heyetteymiş Erbaş." ifadesini kullandı.

Yetkin, "2011-2017 arasında Diyanet İşleri Eğitim Hizmetleri ve Yayın biriminin başındayken 8 Haziran 2017’de Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış. Ancak o sırada araya artık hangi iyi saatte olsunlar girdiyse, Erdoğan, daha yeni öğretim yılı başlamadan Erbaş’ı 17 Eylül 2017’de Mehmet Görmez’in yerine Diyanet İşleri Başkanı atamış. Bu yüzden soruyoruz, 'Çok mu aradınız?” diye." değerlendirmesinde bulundu.

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Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı. Erbaş Atatürk'ü hedef aldığına yönelik eleştirilere ise kimseyi hedef almadığını, genel bir ifade kullandığını belirtmişti.

İyi Partili Aytun Çıray, Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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