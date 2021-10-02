Murat Yetkin: Asiltürk’ün vefatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şahsen de siyaseten de üzdü ama başka kötü haberler de var

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, son dönemde Cumhur İttifakı'na katılma konusunda görüşmeler yürüttüğü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "üzdüğünü" ancak "başka kötü haberler de olduğunu" yazdı.

Erdoğan'ın sağlığının dahi spekülasyon konusu yapılmaya başlandığını belirten Yetkin, "evinde Erdoğan'ın portresi olduğu bilinen" HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın Cumhurbaşkanı'nın sembolik olması gerektiğine yönelik son yazılarını ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun polis teşkilatı emeklileriyle özel bir toplantı yaptığını da hatırlattı.

Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli’ye "daha da mecbur hale geldiğini" söyleyen Yetkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan konuşmasında (1 Ekim Meclis açılışı) işsizlikten, hayat pahalılığından, enflasyondan, çevre felaketinden bahsetti ama dünyadaki örneklerinden. Herhalde birileri artık 'Yok demeyelim, vatandaş inanmıyor' mu demişti? Sanki taktik değişmişti; işte her tarafta vardı, sadece Türkiye’de değil. Hem Türkiye’nin enflasyonla mücadele tecrübesi vardı ve en kısa zamanda tek haneli oranlara inecekti. Peki tecrübemiz vardı da neden TÜİK’e göre bile yüzde 20’ye vuran enflasyonu düşürmek için faizi düşürme parlak fikrine dönüldü ve korkulduğu üzere Türk lirasının değeri daha da düştü? Hazır giyim ihracatçıları gibi ucuz işçi çalıştırmaktan memnun olanlar doların yükselişinden memnun ama Tüketici Güven Endeksi yükselemiyor doğal olarak. Hem yine AK parti iktidarında düşmemiş miydi daha önce tek haneli rakamlara, Deva Partisi lideri Ali Babacan’ın “Benim zamanımda” dediği zamanlarda? Erdoğan’ın konuşmasını bitirmesinden kısa süre sonra akaryakıt ve LPG’ye yeni zamlar açıklandı.

Bütün bunlara Erdoğan’ın dış politikayı da Dışişleri ve artık savunma bakanlıklarını da kenarda tutarak tek başına yürütme eğilimin muhtemel risklerini de ekleyelim. O da ülke güvenliği ve ekonomisi için ayrıca kötü haber sayılabilir."

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