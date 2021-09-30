Nagehan Alçı: Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi ve minimum çalışanı olmalı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Millet İttifakı köprüden önceki son çıkışa dikkat etmeli..." başlıklı yazısının oldukça yankı yarattığını, politika ve iş çevrelerinden arayanlar olduğunu belirterek, "Millet İttifakı bileşenleri Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter rejime geçmesini istiyor. Bu geçişin 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra olması gerektiğini söylüyor.

İktidar kanadı ise mevcut sistemi korumaktan yana ama diğer yandan fısıltı şeklinde hükümet çevrelerinin bir bölümünde de “Acaba bir siyasal sistem değişikliği düşünsek mi” diyenler oluyor.

Nitekim iktidar medyasında hem de manşetten duyurularak parlamentarizm seçeneğine dair nabız yoklayan bir yazı da yayınlandı." diye yazdı.

TBMM’nin çok güçlendiği, TBMM’den çıkan hükümetin de muktedir olduğu bir sisteme "eskiye dönüş" denilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Alçı, "O yüzden yeni sistemde en önemli mevzu kesinlikle Cumhurbaşkanı’nın tam yetkisiz ve tamamen sembolik olması.

Ayrıca yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi ve minimum sayıda çalışanı olmalı. Devletin birliğini temsil eden saygınlığı yüksek bir makam ama ne yürütmeyi ne yasamayı ne yargıyı şekillendirme gücü yok.

Dünkü yazımda esasen söylediğim şuydu…

Eğer Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden Başbakanlık hükümet sistemine geçecekse kesinlikle bu önümüzde 1.5 sene içinde olmalı. Bunu da özellikle Kemal Bey ve Meral Hanım’a hitaben yazdım. Zira samimiyetle parlamentarizm istediklerini biliyorum. Her iki siyasetçinin de “Kim Cumhurbaşkanı adayı olsun” başlığındaki anlamsız tartışmaları bir yana bırakıp “Haziran 2023’te Başkanlık seçimleri yapılmamalıdır. Yeni sistemle TBMM seçimlerine gidelim” diye bastırması gerekir." ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Nagehan Alçı: Yeni sistemde cumhurbaşkanı tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı, iç politikanın p'si bile Çankaya'ya girmemeli



