Nagehan Alçı: Yeni sistemde cumhurbaşkanı tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı, iç politikanın p'si bile Çankaya'ya girmemeli

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, güçlü ve laik bir devletin önemini Afganistan örneğini yaşadıktan sonra daha iyi anladığını belirterek, "Elbette aksayan çok şey var, demokratik hukuk devleti olmayı hala başaramadık. Ama güçlü bir devletiz. Bir geleneğimiz var. Bir millet olmayı başarmışız. Ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyoruz ama kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz." diye yazdı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım" açıklamasına işaret eden Nagehan Alçı, "Muhalefetin istediği ve iktidar medyasında da nabız yoklandığı gibi Başbakanlık modeline geçilecekse şimdiden hazırlıklar başlamalı.

Tam yetkisiz ve tamamen sembolik Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal olarak planlanmalı. Eski parlamentarizmden farklı olarak Cumhurbaşkanı kesinlikle tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı.

Cumhurbaşkanlığı devletin ve milletin birliğini temsil etmeli ve yeniden Çankaya’ya taşınmalı.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı adeta Norveç Kralı gibi sembolik ve siyaset-üstü olmalı. İç politikanın p’si bile Çankaya’ya girmemeli." ifadelerini kullandı.

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