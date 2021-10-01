Erdoğan: 'Kürt sorunu' denilen meseleyi çözdük, istismar etmek isteyenlerin maskelerini düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürt sorunu tartışmalarına ilişkin olarak, "Kürt sorunu' denilen meseleyi çözdük, istismar edenlerin maskelerini düşüreceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı bugün itibariyle başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yaptı. Ardından yaklaşık 45 dakikayı bulan bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasa, ekonomi, Kürt sorunu ve yeşil kalkınma devrimi vardı.

Konuşmasının başında yeni anayasa vurgusu yapan Erdoğan, "Milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır; grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz" dedi. Ekonomik gelişmeler üzerinde de duran Erdoğan, "Türkiye’nin 19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevine 6 Ağustos günü atanan Mahmut Özer, Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince ant içti.

TBMM Başkanı: Darbeler dönemi kapandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadağın ettik. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın yüksek seviyesi ve darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur." dedi.

Şentop şunları kaydetti:

"Dünya yeniden şekillenmekte, yeni sınırlar çizilmekte, sömürü ilişkileri yeniden tanzim edilmektedir. Şüphesiz ki dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir, ne var ki sömürgeci emellerin içeriği değişmemiştir.

Yüz yıl önce 'Mali durum tam bağımsızlık istemeye müsait değildir' diyenlere karşı 'Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir' emrini bir vatan vazifesi olarak ortaya koyan, 'Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal' iddiasını ilan eden ve Birinci Cihan Harbi'nin enkazından genç ve güçlü bir devlet çıkaran irade, bugün de tüm sağlamlığıyla dünyaya meydan okumaktadır. Bu güçlü iradenin Meclisimizin çalışma içeriğine de aksetmesini ümit etmekteyim."

Erdoğan: Yeni bir anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır

Şentop'un ardında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Oğuzhan Asiltürk’e de Allah’tan rahmet diliyorum. TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkemizin istiklal ve istikbal davasını sahiplenmiş herkese şükranlarımı sunuyorum."

Meclisimiz iki defa gazilik unvanıyla müşerref olmuş, müstesna bir kurumdur. Tıpkı Milli Mücadele döneminde olduğu gibi 15 Temmuz’da da Meclisimiz kirli ellerin, bu mübarek ülkeye bu kutlu çatıya değmesine izin vermemiştir.

Yasama yıllarında gece -gündüz çalışan vekillerin fedakarlıkları takdirle kaydedilmiştir. Milletimiz artık şunu biliyor, TBMM’nin ışıkları yanıyorsa, Meclis çalışıyorsa Allah’ın izniyle bu sırtı yere gelmez. Meclis kürsüsünde her beyanın milletin çıkarı gayesiyle dile getirildiğini düşünüyorum.

Yeni anayasa açıklaması

Bir süre önce gündeme getirdiğimiz ülkemize yeni anayasa kazandırma teklifinin de Meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Yeni bir anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz, neticede karar ve takdir yüce Meclis'indir. Anayasa teklifimize katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

Kapalı Maraş'ın açılması başta olmak üzere pek çok önemli konuda adım atttık, atmayı sürdüreceğiz."

30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. İnşallah önümüzdeki haftalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizle yeniden bir araya geleceğiz. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve Türkiye'ye buram buram kin kokan tutumları asla unutmayacağız. Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korurken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm kapsamındaki çalışmalarına destek olduk. Her yere alnımız ak bir şekilde göğsümüzü gere gere gidiyoruz.

Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Türk Evi, tarihteki yerini almıştır. Çok sayıda misafirimizin katılımıyla hizmete giren Türk Evimiz, tüm dost ve kardeşlerimize de hizmet verecektir.

Suriye'den Libya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya aynı anlayışla hareket ettik, ediyoruz. Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi korurken, Kıbrıslı kardeşlerimizin iki devletli çözümüne destek olduk. Filistin ve Kudüs'ten Keşmir'e, Afrika'da yoksullukla mücadele eden insanlara kadar herkese gönül kapımızı açık tutacağız.

Ülke ve millet olarak geçmişimizde ne sömürgecilik, ne soykırım vardır. Bunun için her yere alnımız ak şekilde gidiyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin çarpık yapısını eleştirmek için ortaya koyduğumuz dünya 5'ten büyüktür tespitimizin benimsenmesinin sebebi budur. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler bunun doğruluğun işaret etmektedir.

"Suriye krizinde uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu hep birlikte gördük"

Artık 10. yılını geride bıraktığımız Suriye krizinde uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu hep birlikte gördük. Türkiye, tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu. Ellerinde ne varsa alınıp, işkence edilen insanlarla karşılaşıyoruz. Akdeniz'in karanlık sularında her yıl ne kadar insanın hayatını kaybettiğinin istatistiği tutulamıyor.

İki yüzlülüğün benzerini Suriye'deki terör örgütleri konusunda da yaşıyoruz. Sadece Türkiye, bu karanlık örgütle sahada karşı karşıya gelmiş ve birileri tarafından şişirilen balonu kısa sürede patlatmıştır. Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü sananlar, yaşanan her siyasi çalkantıyla işin öyle olmadığını görmeye başlıyorlar. Afrika'daki kıtlığın tüm insanlığın ortak sorunu olduğu yakında daha iyi anlaşılacaktır.

Biz insani görevimizi yaptığımız için üstesinden gelemeyeceğimiz bir güvenlik ve refah krizine sürüklenmedik ama bu saikle insanlıktan çıkanlar asla huzur bulmadılar ve bulamayacaklar.

Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü, diğer herkesin kendilerine hizmet etmekle mükellef olduğunu sananlar yaşanan her siyasi ve sosyal çalkantıyla işin öyle olmadığını görmeye başlıyorlar.

Afrika’daki kıtlığın sadece orada yaşayanların değil tüm insanlığın ortak sorunu olduğu yakında daha iyi anlaşılacak.Kutuplardaki buzulların erimesinin sadece penguenlerin değil insanlık başta olmak üzere tüm canlıların sorunu olduğu yakında çok daha iyi anlaşılacak.

Dünyanın uzak, ücra diye bakılan köşelerindeki iç çatışmalardan kaçan insanların yaşadığı trajedilerin aslında herkesi bekleyen tehlike olduğu zamanla daha iyi anlaşılacak.

"Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz"

Geçtiğimiz 19 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete ulaşımdan enerjiye kadar devlet ve millet hayatının her alanında gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı bu vizyonun temel altyapısı olarak görüyoruz. Artık siyasi olmaktan çıkıp milli hedefler haline düşen bu vizyonu TBMM’den başlayarak hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizin tüm fertleriyle birlikte sahiplenmeliyiz. Çünkü hiçbirimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz, husumeti körükleyerek kardeşliği kökleştiremeyiz. Saplantılara sarılarak demokrasimizi ilerletemeyiz.

"Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük"

Yeni güvenlik anlayışımız sayesinde sınırlarımızı dibinde terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik.

Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Bu meseleyi hâlâ istismar konusunu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz.

Son 19 yılda ülkemizin demokraside ve kalkınmada kat ettiği mesafeye yaklaşık 8 yıldır ardı ardına yaşadığımız çok boyutlu sınamaları da eklediğimizde ortaya hepimiz içn ümit verici bir fotoğraf çıkıyor. Sahip olduğumuz her yeni imkân ve başarıyla, üstesinden geldiğimiz her kritik sınama bizim için aydınlık bir geleceğe giden yolda kat ettiğimiz mesafe anlamına geliyor.

Her alanda hedeflediğimiz seviyelere ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu sınamalar içinde ekonominin hem her insanın hayatına dokunan yönü hem de diğer tüm atılımların itici gücünü oluşturması sebebiyle ayrı bir önemi vardır.

"Türkiye’nin 19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir"

Türkiye’nin 19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir. Ülkemizin IMF’e olan 23,5 milyar dolarlık borcunu 2013 yılı Mayıs ayında tamamen bitirerek bir dönemi kapatmış olduk.

"Merkez Bankası'nın rezervleri 122 milyar dolar seviyesine ulaştı"

Birilerinin sürekli nerede diye sordukları MB rezervleri de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz. İşsizlik küresel sorun olarak varlığını devam ettirirken pek çok ülkede borçluluk oranları tarihi seviyelere ulaştı. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar ciddi bir yönetim krizi içindeler. Böylesine kritik bir dönemde iktidar ve muhalefet ile bazı hakikatleri açık yüreklilikle ortaya koymak zorundayız. Bu salgının Türkiye'de çıkmadığı, ülkemizin dünyanın maruz kaldığı krizin etkilerine maruz kaldığını kabul etmemiz gerekiyor.

" 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz"

Son 8 yılda yaşadığımız teker teker her olumlu ve olumsuz sürecin ekonomiye de yansımaları olmuştur. Salgınla da böyle bir süreçte karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. İhtiyaç halinde her kesimin yanında yer almaya devam edeceğiz.Geçen seneyi büyüme ile kapattık. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Büyümeye istihdam artışı da eşlik ediyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi dönemine göre istihdamını arttıran sayılı ülkelerden bir tanesi...

Sağlık alanında vatandaşlarımız için gereken her hizmet gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sunulmuştur. Şehir hastanelerimizin yüksek kapasitesi ve geniş imkânları sisteme binen sıradışı yükü karşılayabilmemizi sağlamıştır. Hiçbir konuda ülkemizde kayda değer bir eksiklik, sıkıntı, yığılma yaşanmamıştır. Çoğu gelişmiş ülkelerde sağlık sistemleri nedeniyle salgına hazırlıkları yakalandıkları, hastane ve ekipman kapasiteleri eksik kaldığı için gerçekten vicdanları yaralayan sahneler ortaya çıkmıştır.

Ülkemizin sağlık altyapısına ve insan kaynağına yaptığımız yatırımların meyvesini böyle küresel bir kriz döneminde tüm unsurlarıyla almış olmaktan memnuniyet duyduk. Diğer yandan son 8 yılda yaşadığımız teker teker bir kez daha saymayı gerek duymadığım her olumlu ve olumsuz sürecin ekonomiye yansımaları olmuştur..

Salgınla da işte böyle bir dönemde karşı karşıya kaldık. Milletimizin sağlığını korumak için her türlü tedbiri alırken işini, aşının kurulu düzenini muhafaza etmesini temin amacıyla da imkânlarımızı seferber ettik. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin kesintisiz sürmesi, istihdamın korunması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. Vatandaşlarımızın, firmaların yanında olduk. Esnaflarımıza hibe, kira ve ciro kaybı destekleri verdik.

Büyümeye istihdam artışı da eşlik ediyor. Toplam istihdamda salgın öncesi seviyeleri geride bıraktık. Türkiye OECD ülkeleri arasında salgın öncesi döneme göre istihdamını artıran sayılı ülkelerden biridir. Gelecek dönemdeki yol haritamızı da orta vadeli programımızda belirlemiş durumdayız.

Esasen çok daha önce ulaşmak istediğimiz bu hedefleri yaşadığımız onca badireye rağmen bir parça gecikmeyle de olsa nihayet gerçekleştirecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

“2021 için belirlediğimiz ihracat hedefinin üzerine çıkacağımız anlaşılıyor”

2021 için belirlediğimiz ihracat hedefinin üzerine çıkacağımız anlaşılıyor. Cari dengede önemli bir iyileşme başladı. Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle kurtulabileceğimize inanıyorum.

“Yatırım teşvik sistemimizi çok daha cazip bir yapıya dönüştürerek nakdi teşvikleri de içeren seçici destekler getireceğiz”

Türkiye'ye henüz yatırım yapmamış küresel markaları ülkemize kazandırmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Yatırım teşvik sistemimizi çok daha cazip bir yapıya dönüştürerek nakdi teşvikleri de içeren seçici destekler getireceğiz. Yeni sistemde öz sermaye ağırlıklı yatırımlara daha fazla destek vereceğiz.

“Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız”

Geçtiğimiz hafta TEKNOFEST'e bir kez daha ulaştık. Gençlerimizin her geçen yıl çıtayı nasıl yükselttiklerini bizzat gördüm. Tabii bunları söylerken enflasyon sorununda gözardı etmiyoruz. Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Gıda tarafında fahiş artışları anında tespit edecek erken uyarı sistemidir.

“Fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz”

Rekabeti bozan, piyasadaki hâkim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Şirketlerimizden bankacılık sektörüne bağımlılıklarını azaltarak sermaye piyasası araçlarıyla yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlamalarını bekliyoruz.

"Akkuyu'daki nükleer santralin ilk etabını inşallah 2023'de hizmete alacağız"

Ülkemizi çevre hassasiyetlerimizle farklı bir yere taşımıştık. BM Genel Kurulu'nda ilan ettiğimiz Paris İklim Anlaşması'nı Meclisin takdirine sunduk. Gelecek nesillere karşı sorunluluğumuzu yerine getirmekte kararlıyız. Doğal gaz tedariki konusundaki yatırımlarımızı hızlandıracağız. Akkuyu'daki nükleer santralin ilk etabını inşallah 2023'de hizmete alacağız. "