Murat Yetkin: Afganistan’dan ayrılan son Amerikalıyı gözünüz ısırıyor mu?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, ABD güçlerinin 20 yıl süren savaşın ardından artık Taliban'ın kontrolünde olan Afganistan'dan tamamıyla çekilmesinin ardından ülkeden ayrılan son askerin, Tümgeneral Chris Donahue olduğuna dikkat çekerken, "Ankara’nın Suriye’de ABD’nin PKK/YPG ile işbirliğinden tanıdığı bir isim" dedi.

Yetkin, yazısında şunları kaydetti:

"Özellikle Suriye’de ABD Özel Kuvvetlerinin PKK’nın Suriye Kolu YPG’yi PKK’dan farklı göstermek için Suriye Demokratik Güçlerini kurdurduğu dönemde Donahue’yu önce Albay Irak’ta (2003 Tezkere reddinden kalma Türkiye alerjisiyle bilinen) 4’üncü Mekanize Tümen komutan yardımcısı sonra da tuğgeneral rütbesiyle ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı Harekât Başkanı olarak görüyoruz.

Donahue, Suriye’de IŞİD’e karşı PKK’nın kullanılması siyasetinin uygulayıcı subayları arasında. Bu askeri yönden kurgulayan kişinin ABD Merkezi Komutanlığın (CENTCOM) o zamanki komutanı, şimdi ABD Savunma Bakanı Lloyd Thomas, siyaseten yöneten kişinin de şimdiki ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken olduğunu hatırlatalım.

Yani, Afganistan’da ayrılan son Amerikalı asker olan Donahue’yi gözümüz Suriye ve Irak’tan, ABD’nin PKK ile işbirliği siyasetinin uygulayanlardan biri olarak ısırıyor."

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