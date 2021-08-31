Dünya basınında bugün | ABD güçleri, Afganistan'dan resmen çekildi

T24 Dış Haberler

ABD güçleri, 20 yıl süren savaşın ardından artık Taliban'ın kontrolünde olan Afganistan'dan resmen tamamıyla çekildi. ABD'nin ülkeden çıkışı, dünya basınında geniş yer buldu. Taliban, çekilmeyi havaya ateş açarak kutladı. Independent, ülkenin geleceğindeki belirsizliğe dikkat çekti.

31 Ağustos 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | ABD uçağı Kabil'den ayrılırken kan ve kaos

ABD'nin 20 yıl süren en uzun savaşı dün, Afganistan saatiyle gece yarısından önce dün son tahliye uçağının Kabil havalimanından kalkmasıyla sona erdi. Bir C-17 askeri uçağı, tahliyeleri yürüten askerleri taşıyarak Kabil'den ayrıldı. ABD'nin 20 yıl süren Afganistan'daki varlığı sona erdi. 2001'de mücadele edilmek üzere Afganistan'a gidilen Taliban, kontrolü ele geçirdi.

The Independent | Savaşın acı sonu

The Independent muhabiri Kim Sengupta, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle 20 yıl süren savaşı yeniden değerlendirdi. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle Afganistan'ı bekleyen belirsiz gelecek vurgulandı.

New York Times | ABD güçleri Kabil'den ayrıldı; tahliye sona erdi

ABD güçleri pazartesi günü Afganistan'dan resmen çekilerek 11 Eylül saldırılarından sonra başlatılan 20 yıllık işgale son verdi. Savaş ABD'ye 2 trilyon dolara mal oldu ve 170 bin kişi hayatını kaybetti. Son ABD C-17 kargo uçakları gece yarısından kısa süre önce ülkeden ayrılırken, ABD vizesi bulunan binlerce Afgan geride bırakıldı.

The Washington Post | ABD, Afganistan'dan çıktı

The Washington Post da birçok gazete gibi ABD güçlerinin tahliyesini resmen tamamlamasını manşetine taşıdı. Afgan bir aile, hafta sonu ABD'nin SİHA'yla bir IŞİD üyesine yaptığı operasyonda 10 aile üyelerinin öldüğünü ifade etti.

Moscow Times | Rusya, Batı'yı Afganistan'ın altın rezervlerini dondurmama konusunda uyardı

Rusya, Batı ülkelerine Taliban'ın kontrolünü eline aldığı Afganistan'ın yurtdışındaki altın ve döviz rezervlerini dondurmama çağrısı yaptı. Rossiya 24'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan temsilcisi Zamir Kabulov, böyle bir hamle yapılmasının Afgan halkının hayatını zorlaştıracağını ifade etti. Kabulov, "Eğer Batılı meslektaşlarımız gerçekten Afgan halkının kaderiyle ilgileniyorsa, Afgan devletinin yurt dışındaki altın ve döviz rezervlerini dondurarak onlara yeni problemler doğurmalarına gerek yok" dedi.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden kısa süre sonra Biden yönetimi, Afganistan'ın ABD bankalarındaki 9.5 milyar dolar değerindeki rezervlerini dondurmuştu. Aynı söyleşide Kabulov, Moskova'nın Taliban'la ilişki kurmaya devam ettiğini, çünkü Afganistan'la iyi ilişkilerin Rusya için önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Le Figaro | Kabil, Taliban'a bırakıldı

Kabil'de ABD'nin tahliyeyi tamamlaması, ABD'nin 20 yıl süren savaşının sonuna gelindiğini gösterdi. Afganistan, Taliban'ın kontrolüne geçti.

Al Jazeera | Gazze sınır protestolarında vurulan İsrail polisi hayatını kaybetti

İsrail polisi, dokuz gün önce Gazze sınırında yaşanan protestolarda Filistinlilerle çıkan çatışmalarda vurulan bir polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'den yapılan açıklamada çatışmalarda 41 Filistinlinin de yaralandığı, biri 12 yaşında iki kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.