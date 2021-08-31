ABD Savunma Bakanlığı paylaştı; Afganistan'dan ayrılan son ABD askerinin görüntüsü

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan’da 20 yıl süren savaşın ardından ülkeden ayrılan son ABD askerinin fotoğrafını paylaştı.

Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından “Afganistan’dan ayrılan son ABD askeri” ifadeleriyle 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Chris Donahue’nin görüntüsü paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki General Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tümgeneral Chris Donahue ile ABD'nin Kabil Büyükelçiliğine vekalet eden en üst düzey diplomat Ross Wilson'ın ABD askeri uçağına binerek Afganistan topraklarından çekilen 'son iki ABD yetkilisi' olduğunu söyledi.

Taliban'dan açıklama

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD güçlerinin çekilmesiyle "Biz ABD ve dünyayla iyi ilişkilere sahip olmak isteriz. Hepsiyle iyi diplomatik iyi ilişkiler bizi memnun eder" dedi. "ABD'nin yenildiğini" söyleyen Mücahid, "Bu diğer işgalcilere ders olsun" diye konuştu.

Afganistan halkını da "kutlayan" sözcü, "Bu hepimizin zaferi" ifadelerini kullandı.