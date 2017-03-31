Murat Sabuncu: Hiçbir güç bizi yüksek duvarlar ve dikenli tellere mahkûm edemeyecek

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, kendilerine gelen kart ve mektupların "Cezaevinde bu isimde kimse yok" denerek geri yollanmasına ilişkin olarak "Hiçbir güç bizi yüksek duvarlar ve dikenli tellere mahkûm edemeyecek" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazetecilerin, Cumhuriyet’in tutuklu yazar, çizer ve yöneticilerine gönderdiği mektup ve kartlar Silivri Cezaevi yönetimi tarafından kendilerine verilmedi. Uygulamaya tepki gösteren Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun mesajı şöyle:

"Sevgili meslektaşların bize yolladığı kart ve mektupları ‘cezaevinde bu isimde kimseler yok’ diye geri yollamışlar. Biz meslektaş davalarında, Cumhuriyet gazetesinin koridorlarında, Cumartesi Anneleri’nin yanında Galatasaray Meydanı’nda, evleri yıkılmış Kürtlerle dayanışmada, evladını kaybetmiş annelerin taziyesindeyiz. Doğru, burada değiliz. Hiçbir güç bizi yüksek duvarlar ve dikenli tellere mahkûm edemeyecek."