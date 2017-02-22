Murat Sabuncu: Babamın mezarına çiçek koyamamak içimi yakıyor

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, dün (21 Şubat 2017) babasının doğum günü olduğunu belirterek "Mezarına bir çiçek koyamamak içimi yakıyor. Yine de dimdik ayaktayız” dedi.

CHP Milletvekili Zeynep Altıok, önceki gün Silivri Cezaevi’de bulunan gazetecileri ziyaret etti.

Murat Sabuncu, Altıok aracılığıyla yolladığı mesajda şunları söyledi:

“İddianamesiz 4. aya giriyoruz. İlk gün ne diyorsak, ‘herkes için fikir ve düşünce özgürlüğü’ için bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Burası bizi yıldırımaz. Ama bugün babamın doğum günü. Mezarına bir çiçek koyamamak içimi yakıyor. Yine de dimdik ayaktayız”