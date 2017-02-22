T24 LogoT24 Logo
Medya

Murat Sabuncu: Babamın mezarına çiçek koyamamak içimi yakıyor

"Yine de dimdik ayaktayız"

22 Şubat 2017 16:41

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, dün (21 Şubat 2017) babasının doğum günü olduğunu belirterek "Mezarına bir çiçek koyamamak içimi yakıyor. Yine de dimdik ayaktayız” dedi.

CHP Milletvekili Zeynep Altıok, önceki gün Silivri Cezaevi’de bulunan gazetecileri ziyaret etti.

Murat Sabuncu, Altıok aracılığıyla yolladığı mesajda şunları söyledi:

“İddianamesiz 4. aya giriyoruz. İlk gün ne diyorsak, ‘herkes için fikir ve düşünce özgürlüğü’  için bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Burası bizi yıldırımaz. Ama bugün babamın doğum günü. Mezarına bir çiçek koyamamak içimi yakıyor. Yine de dimdik ayaktayız” 

ETİKETLER

Cumhuriyet GazetesiMurat Sabuncu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24