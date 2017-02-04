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Murat Sabuncu: Bir avuç gökyüzünü bile çok gördüler, avluya da tel örgü çektiler!

"Türkiye’nin cezaevi tarihinde gökyüzünü bile kafes arasından görmeye mahkûm edilmiş az sayıda tutuklulardan bir grubuz"

04 Şubat 2017 12:26

Silivri 9 Nolu cezaevinde tutuklu ve mahkûmların açık havaya çıkabildikleri tek alan koğuşlarında bulunan avlu tel örgüyle kapatıldı. Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, avlunun “Tıpkı bir kafes gibi kapalı” olduğunu belirterek şu mesajı gönderdi:

“Önünde saygıyla eğilerek Sabahattin Ali’nin şiirini yeniden yorumladık.

***

Görmek istersen kafesi,
Dört bir yana çevir yüzü,
Paramparça gökyüzü,
Aldırma gönül aldırma.

***

Türkiye’nin cezaevi tarihinde gökyüzünü bile kafes arasından görmeye mahkûm edilmiş az sayıda tutuklulardan bir grubuz. Bir avuç gökyüzünü bile çok görenlere … ama ilk günden beri söylediğimiz gibi sadece kendimiz için değil tüm düşünce ve fikir özgürlüğü tutukluları için gerçekleri söylemeye bedeli ne olursa olsun devam edeceğiz.”

ETİKETLER

Murat Sabuncubir avuç gökyüzüavlutel örgü

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