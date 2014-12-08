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Politika

'Murat Karayalçın CHP İstanbul İl Başkanı olacak'

Milletvekili aday adayı olması beklenen Oğuz Kaan Salıcı’nın CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki yerine, eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın’in atanması bekleniyor

08 Aralık 2014 12:02

CHP’de milletvekili yarışına girecek partililerin 25 Aralık’a kadar istifalarını verme zorunluluğu nedeniyle İstanbul İl Başkanlığı’nın başındaki isim değişiyor. Milletvekili aday adayı olması beklenen İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın yerine eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın’ın atanacağı ifade ediliyor.

CHP’de bir süre önce yayımlanan genelgeyle, 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen il başkanları ve il yöneticilerine 25 Aralık’a kadar istifa şartı getirilmişti.

Meriç Tafolar'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, aday adaylığını açıklamak isteyen yöneticilere ait ilk istifaların bu hafta içinde gelmesi öngörülüyor. Dolayısıyla gerçekleşecek istifalarla 10 Aralık ve 17 Aralık tarihli Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) kritik atamaların yapılabileceği konuşuluyor.

 

En kritik koltuk

 

Bu doğrultuda İstanbul ve İzmir il başkanlıklarının boşalmasına kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul’da Oğuz Kaan Salıcı’nın, İzmir’de ise Ali Engin’in istifa etmesi bekleniyor. Genel Merkez, Salıcı’dan boşalacak İstanbul İl Başkanlığı için eski Dışişleri Bakanı Karayalçın’ı atamaya karar verdi. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran, İstanbul siyasetinin dinamikleri hakkında brifing alan Karayalçın’ın bu hafta içinde İstanbul’a da taşınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Karayalçın, en geç önümüzdeki hafta İstanbul İl Başkanı sıfatını kazanması ve 2011 seçimlerinde alınan oy oranının üzerine çıkabilmek için kolları sıvaması öngörülüyor. Genel Merkez’in istifa niyeti bilinen diğer il yönetimleri için de çalışmalarını sürdüğü ifade ediliyor. Ankara, Mersin, Aydın, Antalya gibi il yönetimlerinin geçtiğimiz aylar içinde olağanüstü kongreler yenilenmesi nedeniyle, bu illerde bir değişiklik beklenmiyor. Kulislerde istifayı düşünen il başkanı sayısının 10’un üzerinde olmasının beklendiği ifade ediliyor.

 

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