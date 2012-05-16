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Politika

CHP İstanbul İl Başkanı Salıcı, 'solcu değil' iddialarına ne dedi?

Oğuz Kaan Salıcı, muhalif delegelerin CHP’yi 'sol'çizgiden, sokaktan, uzaklaştırdığı eleştirilerine cevap verdi

16 Mayıs 2012 12:01

 

CHP’nin olaylı İstanbul İl Kongresi’nde, Gürsel Tekin’in desteklediği iddia edilen Ali Özcan’ın karşısında il başkanlığı yarışını kazanan Oğuz Kaan Salıcı, kongreyi değerlendirdi. Kongrede kendisine yöneltilen “Partiyi soldan ve sokaktan uzaklaştırdı” şeklindeki eleştirilere cevap veren Salıcı, il başkanlığı döneminde katıldığı sokak eylemlerini sıralayarak, “Beni sağda göstermek mümkün mü” dedi.
 
CHP 34. İstanbul İl Kongresi’nde 40 kişilik il yönetim kurulu, 170 kişilik büyük kurultay delegeliği, 9 kişilik il disiplin kurulu seçimi tamamlandı. Kongrede, Salıcı’nın kadrosunda olan Doğan Çakmak, Canan Kaftancıoğlu, Abdullah Değer, Yüksel Kılınç ve Zeynep Altınok’un aralarında olduğu 40 kişi il yönetim kuruluna, gazeteci Altan Öymen, Gaziantep eski belediye Başkanı Celal Doğan, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci ve Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Rıdvan Budak’ın da aralarında bulunduğu 170 kişi ise büyük kurultay delegeliğine seçilirken, 9 kişilik il disiplin kurulu da belirlendi.
 
Oy sayımının tamamlanması ve yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından mazbata için yazılan tutanağa göre, 277 oyla Oğuz Kaan Salıcı il başkanı seçilirken, rakibi Ali Özcan 160 oyda kaldı, 122 oy ise iptal edildi.
 

Gelenek-değişim tartışması

 
Geçen hafta sonu yapılan kongrede muhalif delegelerin Salıcı’ya ortak eleştirisi, CHP’yi “sol” çizgiden, sokaktan, toplumsal muhalefet alanlarından uzaklaştırdığı yönündeydi.
 
Delegasyondan gelen bu eleştirilere cevap veren Oğuz Kaan Salıcı, başkanlık dönemi boyunca CHP’yi sokağa taşıdığını belirtti.
 
Salıcı, Taraf gazetesinden Ertan Altan'a şunları söyledi: “Kongre kürsüsünde konuşma yaparken arkamdaki ekranda katıldığım, destek verdiğim eylemler vardı. Galatasaray’da Cumartesi Anneleri’nin eylemine katıldım. Ayhan Çarkın, Ayhan Efoğlu’nun gömüldüğü yeni açıkladığında, bulunması için yapılan bütün eylemlere destek verdim. Büşra Ersanlı gözaltına alınıp götürülürken yanında olanlardan biri de bendim. Beni solcu olmamakla eleştirenler bunları biliyorlar mı?”
 

Sebep güç mücadelesi

 
Eleştirilerin siyasal bir temeli olmadığını, güç mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirten Salıcı, “geleneksel” olarak tanımladığı eleştiri sahiplerine karşı partide değişimi yerleştirmek için çalışacağını ifade etti. Kendisini solcu ve değişimci olarak tanımlayan Salıcı, öncelikli hedeflerini ise “CHP’nin İstanbul’da hiç olmadığı ilçelere yerleşmek” sözleriyle açıkladı.

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