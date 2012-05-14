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Politika

CHP İstanbul İl Başkanlığına Oğuz Kaan Salıcı seçildi

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, il başkanlığı için Salıcı ile Ali Özcan yarıştı

14 Mayıs 2012 13:02

 

CHP'nin 34. İstanbul İl Kongresi'nde Oğuz Kaan Salıcı il başkanı oldu.
 
İl Başkan Yardımcısı Doğan Çakmak,  yaptığı açıklamada, 10 sandıkta oy kullanıldığını ve 2 sandıkta sayımların halen devam ettiğini dile getirdi. Çakmak, 8 sandıkta yapılan sayıma göre 638 delegenin oy kullandığı seçimde, Oğuz Kaan Salıcı'nın 209, Ali Özcan'ın 124 oy aldığını ve 160 oyun da iptal edildiğini kaydetti.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “tarafsızlık” gerekçesiyle oy kullanmadı. Oy kullanımına geçilmeden önce bazı partililer arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir kısım partililer, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına engel olarak, görev yapmalarına izin vermedi. Yaşanan arbede, diğer parti görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.
 

Oğuz Kaan Salıcı kimdir?

 
1972'de Gaziantep'te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Demokrasi İçin Gençlik Platformu ve 1994 yılında Sosyal Demokrasi Vakfı kuruculuğu yaptı.

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