Kılıçdaroğlu İstanbul adaylarıyla kürsüye çıktı tarafsızlığını ilan etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı için aday olan Kaan Salıcı ve eski il başkanı Ali Özcan ile kürsüye çıkması ve konuşmasının sonunda adayların ellerini tutup havaya kaldırması dikkat çekti.CHP’nin uzun yıllar sonrası çarşaf listeyle yapılan ilk İstanbul Kongresi’nde rekor başvuru oldu.

Salıcı ve Özcan'ın anlaşmasıyla seçimin çarşaf listeyle yapılması kararlaştırıldı. Kongrede ilk arbede ise parti üyelerinden Bülent Kerimoğlu’nun konuşması sırasında yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı için seçim yapılıyor. Seçim yarışının mevcut başkan Oğuz Kaan Salıcı ve eski il başkanı Ali Özcan arasında geçmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlığı için mevcut başkan Oğuz Kaan Salıcı, eski il başkanı Ali Özcan ve Prof. Dr. Semih Eryıldız'ın yarışacağı kongrenin yapıldığı salona, saat 13.00'de giriş yaptı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Kemal'' sloganı ve alkışlarla karşılandı.

Kılıçdaroğlu kendisine ayrılan yere otururken iki yanında başkan adayları Oğuz Kaan Salıcı ve Ali Özcan yer aldı.

İşte salondan notlar:

Salonun devri seçim sonucuna uzayacak

Daha önceki kongrelerini Akadlar Kültür Merkezi ya da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapan CHP ilk kez 11 kişilik bir kapalı salonda kongre düzenledi. Yarın sabah 08.00’de salonu devretmesi gereken CHP İstanbul İl Yönetimi çarşaf liste oylaması kararı sonrası sürenin uzayacak olması nedeniyle salon yönetimiyle anlaşma yoluna giderek salonun devrini seçim sonucunu kadar uzatacak.

Çarşaf rekoru

CHP’nin uzun yıllar sonrası çarşaf listeyle yapılan ilk İstanbul Kongresi’nde rekor başvuru oldu.

170 kişilik Büyük Kurultay adaylığı için 736, 40 İstanbul Yönetim üyesi için 160 ve 9 İstanbul İl Disiplin Kurulu üyeliği için 47 kişi başvurdu. Başvuruları inceleyip değerlendirecek Divan Kurulu daha sonra kabul edilen adayların listesini basım için matbaaya gönderecek.

Kürsü karıştı

Parti üyelerinden Bülent Kerimoğlu’nun konuşmasına müdahale etmek isteyen partililer kürsüye çıkınca güvenlik güçleri müdahale etti. Kürsü çevresinde bir süre gerginlik yaşandı.

Kılıçdaroğlu, Tekin’in elini sıktı salondan ayrıldı

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda seçimin iki adayı Özcan ve Salıcı’nın ellerini havaya kaldırdı. Protokolde oturan başta Gürsel Tekin olmak üzere katılımcıların ellerini sıkarak Ankara’ya gitmek üzere salondan ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “tarafsızlık” gerekçesiyle delege olmasına rağmen seçimde oy kullanmayacak. Oğuz Kaan Salıcı akış konuşmasında "Çarşaf" liste" olabileceğini söyledi.

Divan Başkanı : CHP kimsenin malı değil

Kongre Divan Başkanı seçilen Engin Altay, “CHP’nin bayrağını surlara dikeceğiz” dedi. Altay, laiklikle oynayanlar karşı devrimcilerdir. Bunlar eskiden de vardı. O zaman başlarında fes vardı şimdi kravat var ama zihniyet aynıdır” diye konuştu. Altay, "AKP Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte kaybolacak ama CHP ilelebet kalacaktır. CHP kimsenin malı değil örgütün malıdır” dedi. Bu konuşmanın ardından tribünlerden “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları yükseldi.

İki adayın arasında

Kemal Kılıçdaroğlu, saat tam 13.00’te salonda alkışlara arsında yerini aldı. Kılıçdaroğlu kendisine ayrılan yere otururken iki yanında başkanlığa aday şimdiki İl Başkanı Oğuz Kaan Satıcı ve Ali Özcan oturdu. Kılıçdaroğlu protokolde kendisinden 8 sıra ileride oturan Gürsel Tekin’le el sıkışamadı.

Poşu protestosu

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, boynuna astığı poşu ile Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül’ün Poşu Davası’ndan 11 yıl üç ay hapse mahkum olmasını protesto etti. Saat 12.30’da salona gelmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu dakikalar içinde salona bekleniyor.

‘Çarşaf liste daha demokratik’

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran 2014 yapılacak yerel seçimleri kazanacak il başkanını seçmek için toplandıklarını söyledi. Oran, “Yeni tüzüğümüz daha demokratik olan çarşaf listeye imkan veriyor. Buna da delege karar verecek” dedi.

Gürsel Tekin yerini aldı

İstanbul İl Başkanlığı sürecindeki çekinceleri nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Gürsel Tekin 12.15’de protokoldeki yerini aldı. Basın mensuplarının anneler gününü kutlayan Tekin, “Burada bir demokrasi şöleni yapıyoruz” dedi.

Tekin seçimle ilgili bir soruya ise, “Adaylarımızı görelim öyle karar vereceğiz” cevabını verdi.

Trübünlerde boşluklar vardı

Saat 12.00 itibarıyla Yeni Türkü sahne performansını sürdürüyor. Bu arada 11 bin kişilik Abdi İpekçi Spor Salonu’nun 3 tarafı gelenlere ayrılırken tribünlerin büyük kısmındaki boşluklar dikkat çekti.

Yeni Türkü sahnedeydi

Dev ekrana yansıtılan Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın resmi “Gündoğdu Marşı” ile birlikte alkışlandı. Tribünler Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Camdan değil candan dinlemeye geldik” pankartıyla bekledi. Yeni Türkü alkışlarla sahne aldı.