Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 'affetmen' sözleri için ne dedi?

CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa eden Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Artık partide kavga istemiyorum. Partiye zarar verenleri affetmem" sözlerine ilişkin, "Benim itirazlarıma genel başkan tercüman oluyor" dedi.

Bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, 'Artık partide kavga istemiyorum. Ben yumuşak huylu bir insanım, her türlü eleştiriye saygı gösteririm, ama partiye zarar verenleri kusura bakmayın affetmem' sözleriyle sizi mi kast etti?" sorusu üzerine, Tekin, şunları söyledi:

"Parti içi kavga yaratan bir insan olsaydım istifa etmeyerek yapardım, tam tersine 30 yıllık siyaset yaşamımın hiçbir yerinde parti ile kavga içinde olmamışım. CHP'nin 65 yıllık tarihinde ilk kez İstanbul'da iki kez üst üste tek aday olan bir insanım. Niçin oldu? Parti içi barışı sağladığım için oldu. Benim böyle bir misyonum varken, parti içinde ayrıştırma olduğu için bütün itirazım bu. Aile içinde, ailenin babaları, yetkilileri, nasıl ki ailede anne, babanız çocuklarını ayrıştırmıyorsa parti içinde de bu ayrışımlar olmasın, benim itirazım bunlardı. Bu söylemler bana değil. Genel Başkanım beni çok iyi bilir. Kimler olduğunu, onun adresini başkalarına soracaksınız."

Tekin, "Kılıçdaroğlu, 'CHP eski alışkanlıklarından vazgeçecek' diye konuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da, "Dışa dönük olarak. Benim itirazlarıma genel başkan tercüman oluyor" cevabını verdi.

Bir gazetecinin, "Aranız da sorun var mı?" sorusu üzerine Tekin, "Hiç bir sorun olmaz. CHP'nin içe dönük mücadele değil, dışa dönük mücadelesi olacak" dedi.