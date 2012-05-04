CHP'den istifa eden Tekin ilk kez konuştu, yeni parti iddialarını yanıtladı

Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “AKP başka bir Türkiye kuruyor. Sürece müdahale edilmiyor. Genel merkezde bir çete var ve lütfen bu çeteyi dağıtın. Bu partiyi eğer Erdoğan Toprak ve Gürsel Erol gibi isimlerle yönetecekseniz, beni arada maydanoz yapmayın” dedi. Kılıçdaroğlu’ndan destek bulamayan Tekin istifa etti. İstifadan sonra ilk kez konuşan Gürsel Tekin yeni parti kyracağı iddialarını ise ''Ben CHP'nin çocuğuyum, çocuklarım benim için neyse CHP de odur'' sözleriyle yalanladı.

Tekin: İstifamın kabul edilmesi CHP Genel Başkan'nın takdirirdir

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve istifası Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da kabul edilen Gürsel Tekin ilk kez konuştu. Habertürk'e konuşan Tekin, Mustafa Sarıgül ile parti kuracağı iddialarını, "Ben CHP'nin çocuğuyum, çocuklarım benim için neyse CHP de odur" sözleriyle yalanladı. Tekin, Kılıçdaroğlu'nun istifasını kabul etmesiyle ilgili olarak da, "Genel Başkan'ın takdiri" değerlendirmesinde bulundu.

İşte CHP'de dün yaşanan krizin tüm ayrıntıları

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü gündemi, sabah saatlerinde “Parti işleri” talebiyle kabul ettiği Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’den aldığı “İstifa mektubu” ile sarsıldı. Tekin’in istifasının artçı sarsıntısı ise CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil’in MYK toplantısına “istifa kararı”yla girmesiyle geldi. Türkiye’nin “hurriyet.com.tr”den öğrendiği Tekin’in istifa süreci dün sabah saatlerinde Tekin’in Kılıçdaroğlu’nun makamından aldığı randevu ile başladı. Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’la görüşmesinin hemen öncesinde Tekin’i kabul etti. Kılıçdaroğlu ile Tekin’in görüşmesi 15 dakika sürdü.

CHP’den intikam

Tekin’in Kılıçdaroğlu’na ilk önerisi şuydu: “Parti iyi gitmiyor. Birlik ve beraberlik kayboldu. CHP’ye başka yapılardan gelmek ayıp da suç da değil. Ancak, CHP’nin yapısını, karakterini değiştirmeye yönelik çabalar da ortada. Sanki yıllardır CHP’li kalanlardan intikam alınıyor. ‘Önder Sav’ın delegesi’ denilen delege sizi 3 sefer genel başkan seçti. Şimdi neden o delegeleri örseliyor arkadaşlarınız? Bazı MYK üyelerini MYK’dan en kısa sürede uzaklaştırın.”

'Ciddiye almadınız'

Tekin sözlerini, şöyle sürdürdü: “AKP başka bir Türkiye kuruyor. Neredeyse parlamenter demokrasiyi bile fiilen rafa kaldırdı. Bizi istedikleri tartışmanın içine çekiyorlar. Sürece müdahale edilmiyor. Bunun tek nedeni ise bazı isimlerin gündemlerindeki tek konunun parti içi iktidar olması. Neredeyse 4 aydır bu çerçevedeki değerlendirmelerimi sizlere sunuyorum. Ancak hiçbirini ciddiye almadınız. Genel merkezde bir çete var ve lütfen bu çeteyi dağıtın. Bu partiyi eğer Erdoğan Toprak ve Gürsel Erol gibi isimlerle yöneteceksiniz, beni arada maydanoz yapmayın.”

'Temmuz'a kadar böyle'

Tekin’i sözünü kesmeden dinleyen Kılıçdaroğlu ise, “Söylediklerini kabul etmiyorum. Senin söylediklerini her zaman ciddiye aldım. Ki bu süreçte istediğin yönde bir değişiklik yapmayı da doğru bulmam. Temmuzdaki kurultaya kadar böyle gitsin” karşılığını verdi.

Tekin, Kılıçdaroğlu’nun isteğine, “Özür dileyerek istifa ediyorum öyleyse” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi, “İstifanı kabul etmiyorum. Öğleden sonra toplanacak MYK’ya gel” oldu. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun odasından, “Kesinlikle size yönelik bir tavır değil bu Sayın Genel Başkanım. Ancak öğleden sonraki ve sonrasındaki MYK toplantılarında olmayacağım. İstifamın kabulü şahsınızın takdiridir” diyerek çıktı.

Odasını kilitledi

Tekin, Kılıçdaroğlu’nun makamından ayrıldıktan sonra MYK’nın önemli isimlerinden Sezgin Tanrıkulu’nun odasına gitti. Tanrıkulu’na istifasıyla ilgili bilgi veren Tekin, ardından da odasına giderek özel eşyalarını topladı. Odasını kilitleyen Tekin Genel Merkez’den ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun Tekin’in istifa kararından duyduğu rahatsızlık, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile yaptığı görüşmeye de yansıdı. Akaydın’ın görüşmeyle ilgili, “Genel Başkan bir şey sormadı, daha çok ben konuştum” bilgisi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun Tekin’in ikna edilmesi için bazı isimlerle temas kurduğu kulislere yansıdı.

Kılıçdaroğlu kabul etti

Akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu’nun, Gürsel Tekin’in istifasını kabul ettiği açıklandı. MYK toplantısından sonra yazılı açıklama yapan Kılıçdaroğlu, istifanın tek taraflı irade beyanı olduğunu belirterek, Tekin’in MYK’dan ayrılma kararının geçerli olduğunu ve istifasının kabul edildiğini söyledi.

Tekin: Parti için hizmete devam

ESKİ CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP İstanbul milletvekilleri Melda Onur ve Mahmut Tanal ile bir araya geldi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Tekin, “Partinin 30 yıllık çocuğuyum. CHP’den ayrılmam söz konusu değil. Kamuoyunun da yakından bildiği gerekçelerle MYK’dan istifa ettim. Sayın Genel Başkan’a da son 4 aydır ilettiğim sıkıntıların yarattığı ıstıraptan da kurtulmuş oldum. Bundan sonra partim için hizmet etmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın” değerlendirmesini yaptı.ANKARA

Hedefteki isimler

Gürsel Tekin’i Kılıçdaroğlu’nun masasına istifasını koyma noktasına getiren sürecin 2 önemli nedeni bulunuyor. Tekin, Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap ile “CHP’nin kasasını” kontrol eden İstanbul Milletvekili- Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ile arasındaki sorun 2012 Genel Seçimleri sürecinde en üst seviyeye çıktı.

13 Mayıs süreci

Toprak’ın koordinasyonunda yürütülen seçim kampanyasına yönelik eleştirilerle gün yüzüne çıkan ayrışma 10 Aralık Hareketi’nden CHP’ye katılan Oğuz Kaan Salıcı’nın CHP İstanbul İl Başkanlığı’na getirilmesiyle netleşti. Bu süreçte Toprak ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın desteğini alan Salıcı, Tekin’in il başkanlığı döneminde beraber çalıştığı pek çok ilçe başkanı ve parti yöneticisini yönetimden uzaklaştırdı. Bu süreçte sessizliğini koruyan Tekin, 13 Mayıs’ta yapılacak il kongresinde Kılıçdaroğlu’nun, “Salıcı’yı desteklemesi yönünde ikna edilme” çabasına tepki olarak dün istifasını sundu. Tekin, seçimlerden sonra Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Matkap’ın da, “Sav dönemi delege ve yöneticilerine yönelik tırpan” hareketini yönettiğini ileri sürüyordu.

Partide iç çekişme

Tekin’i istifaya götüren diğer neden ise, “CHP’nin siyaset tarzı” ile ilgili değerlendirmeleri oldu. Tekin, “CHP’nin politika üretmeyen, üretilmeye çalışılan politikaları engellemeye çalışan, parti içi iktidarı hedefleyen bir sürecin kontrolüne geçtiğini, bu kliğin öncü isimlerinin ise Toprak/ Matkap ikilisi olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun da bu ikilinin etkisi altında kaldığını” savunuyordu.

İstifadan döndü

Rusya Büyükelçisi Vladimir İvanoviç İvanovsky’i makamında kabul etmesinin ardından MYK’yı toplayan Kılıçdaroğlu’na ikinci sürprizi, Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil yaptı. Tamaylıgil, MYK’ya, “İstanbul İl Kongresi’nde MYK’nın bazı üyelerinin takındığı tavır” nedeniyle istifa edebileceği bilgisiyle girdi. Ancak Tamaylıgil’in, “İstanbul’la ilgili endişeleriniz giderilecek” vaadiyle istifadan vazgeçmesi için ikna edildiği ileri sürüldü.