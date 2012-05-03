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Kılıçdaroğlu, Tekin'in istifasını kabul etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in partisindeki görevinden istifa ettiği haberi kulisleri hareketlendirdi

03 Mayıs 2012 23:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in istifasını kabul etti. Tekin'in istifasıyla ilk değerlendirmeyi NTV'ye yapan Kılıçdaroğlu, "Tekin'in istifasını beklemiyordum" dedi.

 

'İstifayı beklemiyordum'

 

Gürsel Tekin'in istifasını beklemediğini söyleyen CHP lideri, "İstifayı beklemiyordum" dedi.

Kendisine dunulduğunda istifayı önce kabul etmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ancak kararını öğleden sonra kamuoyuyla paylaşınca, istifasını kabul etmek zorunda kaldım. Böyle olsun istemezdim, beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı" diye konuştu.

 

'Dinlenmek istedi'

 

Kılıçdaroğlu, Tekin'in istifasının 'bazı MYK üyeleri ve il kongrelerinde yapılan seçimlerle ilgili sıkıntıları' olduğu yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

Tekin'in kendisine bu yönde bir değerlendirme yapmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "İzne ayrılmak ve biraz dinlenmek istediğini söyledi. Zaten kendisi parti meclisi üyesi ve milletvekilidir. Sadece görevinden istifa etmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP yönetimini sarsan istifanın ardından boşalan Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna yarın yeni bir isimin atanması bekleniyor.

Arayışta CHP Sinop Milletvekili Engin Altay isminin öne çıktığı öğrenildi.

 

İşte CHP'nin sitesinde yer istafa o açıklaması:

 
 
MYK toplantısından sonra gazetecilerin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu istifanın tek taraflı irade beyanı olduğunu belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in MYK’dan ayrılma kararının geçerli olduğunu ve istifasının kabul edildiğini söyledi.

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