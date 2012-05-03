CHP MYK: Tekin'den başka istifa yok, kararı Kılıçdaroğlu verecek

CHP MYK toplantısının ardından partideki istifa idiları için bir basın toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Birgül Ayman Güler, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in istifasıyla ilgili değerlendirmenin Kılıçdaroğlu tarafından yapılacağını söyledi. Kulislerde yankılanan Sezgin Tanrıkulu ve Bihlun Tamaylıgil'e dair istifa iddiakarı için iddialar ''gerçek dışıdır'' dedi.

İşte CHP'de yaşanan istifa iddialarının tüm ayrıntıları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in dün sabah saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasına “İstifa” dilekçesini koyduğu CHP kulislerine düştü. Kılıçdaroğlu ve Tekin Genel Başkanlık makamında yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Tekin’in MYK’daki bazı isimler ile son dönemde il kongrelerinde ismi geçen bazı partililere yönelik eleştirilerde bulunarak, “Ben onlarla aynı MYK’da bulunmayı, aynı yönetim anlayışıyla hareket etmeyi kabullenemiyorum” dediği ve istifa dilekçesini Kılıçdaroğlu’na sunduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ise istifayı kabul etmediği ifade edildi.

Kulislerdeki istifa iddiaları Gürsel Tekin'in istifa kararının ardından CHP'de yaşanan deprem Bihlun Tamaylıgil’in de istifa hazırlığında olduğu bilgisi üzerine farklı bir boyut kazandı. CHP’nin ikinci kadın genel sekreteri ve İstanbul Milletvekili Tamaylıgil'in de Tekin gibi özellikle İstanbul İl Başkanlığı’yla ilgili süreçten rahatsız olduğu vurgulanıyor. Bu arada kulislerde Sezgin Tanrıkulu'nun da Tekin ve Tamaylıgil ile benzer kaygıları paylaştığı ve istifa edebileceği bilgisi dolaşıyor. Gözler MYK'da İstifa dalgasının ardından CHP'de gözler MYK toplantısına çevrildi. Genel Merkez’de Tekin’in MYK’ya katılması ve istifasını geri alması yönünde görüşmeler başladı. Tekin’in ise odasını kapayarak genel merkezden ayrılmaya hazırlandığı belirtiliyor. CHP’li İnce iddiaları yalanladı Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in istifa ettiği yönündeki iddialara, “Böyle bir şeyi ben duymadım. İlk kez sizden duyuyorum. Böyle bir şey olacağına da ihtimal vermiyorum. Bunlar asparagas” dedi. İnce, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, “Gürsel Tekin’in istifa ettiği, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun kabul etmediği yönünde haberler geliyor, ne diyorsunuz?” sorusuna İnce, “Böyle bir şeyi ben duymadım. İlk kez sizden duyuyorum. Böyle bir şey olacağına da ihtimal vermiyorum. Bunlar asparagas” dedi.

Kararı Kılıçdaroğlu vercek CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in istifasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğunu, ancak bu konunun Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmediğini, istifaya ilişkin değerlendirmenin Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından yapılacağını söyledi.

Güler, başka istifaların da olduğu yönündeki haberlerin ise “asparagas” olduğunu ifade ederek, bu haberlerin gerçekle hiçbir alakasının olamadığını kaydetti.