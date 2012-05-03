Gürsel Tekin'in ardından Bihlun Tamaylıgil de mi istifa ediyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin partisindeki görevinden istifa etti. Kararın bugünkü MYK toplantısında değerlendirileceği öğrenildi. Tekin'in ardından CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil'in de görevinden istifa edeceği iddia edildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in partisindeki görevinden istifa ettiği haberinin ardından CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in de bugün istifa edeceği iddia edildi. Tamaylıgil'in CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine ilişkin olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtildi.

Tekin'in, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Merkez Yönetim Kurulu ve il kongrelerinde aday olan bazı isimlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek istifasını verdiği, kararın bugünkü MYK toplantısında değerlendirileceği öğrenildi.

Tekin'in, İstanbul il yönetimine kendisine yakın isimleri istediği öne sürüldü.



'Biz de medyadan öğrendik'



CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler, basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Tekin'in istifasına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Güler, şunları söyledi:

''Pek çok genel merkez yöneticisi de bu haberleri medyadan öğrendi. Elbette medyaya yansıyan bu olayların bir zemini var ama bunun ayrıntısı saat 14.00'da toplanacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ortaya çıkacak. Burada görüşülecek, burada durumun ne olduğu netleşecek. O yüzden şimdi, hiç kimseden sağlıklı bir haber alma şansının olmadığı kanısındayım. MYK toplansın ondan sonra yapılacak açıklama en sağlıklı açıklama olacaktır.''

Güler, Tekin'in sabah saatlerinde genel merkezde olduğunu ancak görüşmediklerini söyledi.

Tekin'in MYK'ya katılıp katılmayacağına yönelik bir soru üzerine ise Güler, ''Benim bilgime göre katılacak'' yanıtını verdi.

Öte yandan Tekin'in odasının bulunduğu kata basın mensupları alınmıyor.

Gürsel Tekin rahatsızdı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, genel merkezin Ankara, İstanbul ve İzmir'de İl Başkanı adayı belirlemesi ve desteklemesine karşı çıkıyordu. Tekin, "Örgütlere karışmayalım. Seçimler doğal seyrinde devam etsin. Parti genel merkezi seçimlerde taraf olduğu sürece, partiyi ayrıştırıyoruz" tezini savunuyordu.

Tekin'in temel itiraz noktalarından biri de İstanbul İl Başkanlığı seçim sürecine ilişkindi. Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'yı başarısız bulduğunu söylüyor, "dar grupçu" davranmakla eleştiriyordu. Salıcı'yı destekleyen Erdoğan Toprak ile arkadaşlarının partide "ayrışma yarattığı"nı söyleyen Tekin, Kılıçdaroğlu'nun sürece seyirci kalmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiriyordu. Kılıçdaroğlu'nun il başkanlığı seçimlerinde ''tarafsız ve herkese eşit mesafede'' kalmasını isteyen CHP'li Tekin, buna ilişkin görüşlerini partinin yetkili kurullarında da dile getiriyordu.

Tekin, CHP'nin enerjisini ''iç meseleler''e ayırdığı için Türkiye siyasetine müdahale edememesinden de yakınıyordu. AKP'nin oylarının yüzde ellilerde, CHP'nin ise daha düşük bir düzlemde seyrettiğini söyleyen Tekin, yakın çevresine, "Bu bizim açımızdan izah edilebilecek bir tablo değil. Partide gerekli yenileşme sağlanamadı. Yine delege - sen ben kavgasına mahkum olduk" dediği biliniyordu.