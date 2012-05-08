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Politika

CHP'li Salıcı: İstanbul'u alırsak AKP kendine gelemez!

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, 13 Mayıs'taki İl Başkanlığı seçimlerine tekrar aday oldu

08 Mayıs 2012 12:14

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan Oğuz Kaan Salıcı, Büyükşehir Belediyesi'ni kazanma projelerini anlattı. Salıcı, "1977 seçimlerinde olduğu gibi toplumsal muhalefetin çatısı olmalıyız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, 13 Mayıs'taki İl Başkanlığı seçimlerine aday oldu.

'Niye biz hayatı İstiklal ve Bağdat Caddesi gibi görüyoruz' diyen Salıcı, Akşam gazetesine 'İstanbul'u kurtarma' planını anlattı.

Bülent Şanlıkan'ın haberinde Salıcı, "İstanbul'u alırsan AK Parti kendisine çeki düzen veremez. Tipik sağ partiler muhalefete düştüğü zaman kayboluyor" dedi.


Nasıl bir CHP?


Sosyal demokrat. Ama kitle partisi CHP. Parti programı itibarıyla sosyal demokrat. Merkez sağdan gelmek isteyenlere açık. Örgütleri halka açacağız. Siyaseti 3 eksende yapmamız gerek. Meclis'te muhalefet, sokakta muhalefet, çözüm önerileri. 89 sendromunu bir daha yaşamamamız lazım. 1989'da, 20 küsur belediye artı büyükşehiri aldık. Sonra CHP, 1991'de üçüncü parti oldu.


Esenler, Bağcılar...


Niye hayatı Beyoğlu İstiklal ve Bağdat Caddesi gibi görüyoruz. Sosyal demokrat bir partinin gereği Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Sultanbeyli'de çalışma yapmaktır. CHP'nin düşük oy aldığı 7 ilçe var. 7 ilçenin toplamı seçmenin yüzde 70'i. Oy deposu 7 ilçe. Seçmen sayısı 300 binden fazla. Üsküdar, Güngören gibi ilçeler de çok önemli.


Yapı değişiyor


Artık ilçe teşkilatında bilişim bir de eğitim sorumlumuz var. Mühendis olması zorunluluğunu arıyoruz. Büyük bir çoğunluğu 40 yaş altında. 28 yaşında yönetim kurulu üyesi olan arkadaşımız var. Partinin eski yapısının yarısını farklılaştırdık.


Genel Başkan'a anlattım


Partimde neler yapılması gerektiğini Genel Başkan'ıma daha önce aktardım. Söylemleriyle düşüncelerimiz örtüşüyor. Partinin bu değişim süreci dediğimiz şeyin bir siyasi altyapısı var. Bu alt yapıyı paylaşmamız lazım. Üyelerimiz partimizin politikaları bilen insanlar olarak toplum ile temas edecek. Örgütleri halka açacağız.


Göreve talibim dedim


İl başkanı olarak atanmadan önce de Sayın genel başkanımıza göreve talibim dedim. Genel başkanımızın önüne bir çalışma koyduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hayal değil dedim. Çok parlak bir aday bulalım, kazanalım.


Beyoğlu'nu alacağız


Eyüp'te Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 38'di. Almış olduğu oy, ilçe başkan adayımız da olsaydı belediyeyi alıyorduk. Bu psikolojik üstünlüğün CHP'ye geçmesi demek. Beyoğlu'nu alacağız mesela. Kasımpaşalı Recep'in ilçesini aldığınız zaman psikolojik üstünlük elde etmiş olursunuz. 1977 seçimlerinde olduğu gibi toplumsal muhalefetin çatısı haline gelmeliyiz. Hrant'ın cenazesinde CHP ilçe binası yuhalanıyordu. Bu yıl ise alkışlandı. CHP bu yılki 1 Mayıs'a en büyük katılımını gösterdi.


Başkan kuşatması yok


Genel başkanımız isteyen herkesin ulaşabileceği bir genel başkandır. Genel Başkanı isteniz de kuşatamazsınız. Demokratik sosyalistim. Sizin desteğinizi istemiyorum mu diyeceğim?

1969 yılının İstanbul İl Kongresi'nin kitabında yönetim kurulu üyelerinin listesi var. Başkan Necdet Uğur, sekreter Tarhan Erdem, Sayman Ali Topuz, yönetim kurulu içinde Engin Ünsal , Ahmet İsvan, Uğur Kalafatoğlu var. Devedişi gibi adamlar. 30'lu yaşlarındalar.

200 bin üyenin 90 bininin cep telefonunu biliyorum. Başkan olduğumda 20 bininin telefonunu biliyorduk.

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