T24 LogoT24 Logo
Politika

Murat Karayalçın CHP İstanbul İl Başkanı mı oluyor?

CHP liderinin, İstanbul İl Başkanlığı'nın başına Murat Karayalçın'ı getireceği iddia edildi

14 Kasım 2014 10:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifasını aldığı Oğuz Kaan Salıcı’nın yerine getireceği ismi belirlediği öne sürüldü. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve SHP Genel Başkanlığı da yapan Murat Karayalçın, CHP İstanbul İl Başkanı olacak.

Bir süredir Oğuz Kaan Salıcı’nın il başkanlığı performansından memnun olmadığı bilinen Kılıçdaroğlu, Karayalçın tercihiyle İstanbul İl Örgütü için genel seçimler öncesinde “Ağabey” formülünü denemiş olacak. Koltuğunu Karayalçın’a devredecek olan Salıcı’nın hedefinde ise milletvekili olmak var.

 

Eski bir genel başkan

 

Erdal İnönü’nün genel başkanlıktan ayrılmasının ardından Eylül 1993’de SHP Genel Başkanlığına seçilen Karayalçın, 1993- 1995 yılları arasında DYP- SHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. CHP- SHP birleşmesiyle birlikte 1995-2001 yılları arasında CHP’de siyaset yapan Karayalçın, 2001 yılında partiden istifa etmiş ve Sosyal Demokrat Halk Partisi adıyla yeni bir parti kurmuştu. Ancak siyasi olarak başarılı olamayan partinin genel başkanlığından ayrılmasının ardından CHP’ye dönmüştü.

ETİKETLER

chpistanbul il başkanlığımurat karayalçınkemal kılıçdaroğluoğuz kaan salıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24