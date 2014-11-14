Murat Karayalçın CHP İstanbul İl Başkanı mı oluyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifasını aldığı Oğuz Kaan Salıcı’nın yerine getireceği ismi belirlediği öne sürüldü. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve SHP Genel Başkanlığı da yapan Murat Karayalçın, CHP İstanbul İl Başkanı olacak.

Bir süredir Oğuz Kaan Salıcı’nın il başkanlığı performansından memnun olmadığı bilinen Kılıçdaroğlu, Karayalçın tercihiyle İstanbul İl Örgütü için genel seçimler öncesinde “Ağabey” formülünü denemiş olacak. Koltuğunu Karayalçın’a devredecek olan Salıcı’nın hedefinde ise milletvekili olmak var.

Eski bir genel başkan

Erdal İnönü’nün genel başkanlıktan ayrılmasının ardından Eylül 1993’de SHP Genel Başkanlığına seçilen Karayalçın, 1993- 1995 yılları arasında DYP- SHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. CHP- SHP birleşmesiyle birlikte 1995-2001 yılları arasında CHP’de siyaset yapan Karayalçın, 2001 yılında partiden istifa etmiş ve Sosyal Demokrat Halk Partisi adıyla yeni bir parti kurmuştu. Ancak siyasi olarak başarılı olamayan partinin genel başkanlığından ayrılmasının ardından CHP’ye dönmüştü.