Murat Daltaban'ın yönettiği ‘Gergedanlar', İskoçya'dan 4 ödülle döndü

T24 Kültür Sanat

DOT'un sanat yönetmeni Murat Daltaban’ın Lyceum Theatre Edinburgh’da sahnelediği Edinburgh International Festival ortak yapımı ‘Rhinoceros’ (Gergedanlar) oyunu, 7 dalda aday olduğu ‘Critics' Awards for Theatre in Scotland 2018’den 4 ödülle döndü.

Dün akşam Perth Theatre’da yapılan törende Murat Daltaban en iyi yönetmen ve Robert Jack en iyi erkek oyuncu ödüllerini alırken; en iyi müzik ve ses (Oğuz Kaplangı) ve en iyi yapım dallarında da ödüller Rhinocertos’un oldu.

Fransız avant-garde tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Romanyalı-Fransız oyun yazarı Eugène Ionesco’nun, Zinnie Harris tarafından yeniden yorumlanan Gergedanlar oyunu, Murat Daltaban tarafından yönetiliyor.

İlk olarak Edinburgh International Festival kapsamında kapalı gişe oynayan, DOT’un sanat yönetmeni Daltaban’ın yönettiği oyun, Mart ayı sonunda The Royal Lyceum Theatre Edinburgh’ta yeniden seyirci ile buluşmasının ardından, Guardian’ın tüm Birleşik Krallık kapsamında değerlendirme yaparak hazırladığı “Haftanın En İyi 5 Tiyatro Oyunu” listesinin en başında yer almıştı.