Murat Daltaban'ın yönettiği ‘Gergedanlar', İskoçya'da 7 dalda ödüle aday

T24 // Kültür-Sanat

DOT'un sanat yönetmeni Murat Daltaban’ın Lyceum Theatre Edinburgh’da sahnelediği Edinburgh International Festival ortak yapımı ‘Rhinoceros’ (Gergedanlar) oyunu, ‘Critics' Awards for Theatre in Scotland 2018’de 7 dalda ödüle aday oldu.

Rhinoceros, en iyi yönetmen (Murat Daltaban), en iyi erkek aktör (Robert Jack), en iyi topluluk (Natalie Arle-Toyne, John Cobb, Jessica HArdwick, Esin Harvey, Robert Jack, Oğuz Kaplangı, Myra McFadyen, Steven McNicoll, Sally Reid, Harry Ward), en iyi tasarım (Tom Piper ve Caris Davey), en iyi müzik ve ses (Oğuz Kaplangı), en iyi teknik sunum ile en iyi yapım dallarında ödüle aday gösterildi.

Ödüller, 10 Haziran’da Perth Theatre’da yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Fransız avant-garde tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Romanyalı-Fransız oyun yazarı Eugène Ionesco’nun, Zinnie Harris tarafından yeniden yorumlanan Gergedanlar oyunu, Murat Daltaban tarafından yönetiliyor.

İlk olarak Edinburgh International Festival kapsamında kapalı gişe oynayan, DOT’un sanat yönetmeni Daltaban’ın yönettiği oyun, Mart ayı sonunda The Royal Lyceum Theatre Edinburgh’ta yeniden seyirci ile buluşmasının ardından, Guardian’ın tüm Birleşik Krallık kapsamında değerlendirme yaparak hazırladığı “Haftanın En İyi 5 Tiyatro Oyunu” listesinin en başında yer almıştı.