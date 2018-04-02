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Kültür-Sanat

Murat Daltaban'ın yönettiği ‘Gergedanlar' oyunu The Guardian listesinde

‘Gergedanlar' oyunu The Royal Lyceum Theatre Edinburgh'ta yeniden seyirci ile buluştu

02 Nisan 2018 21:24

DOT’un sanat yönetmeni Murat Daltaban’ın yönettiği ‘Gergedanlar’ oyunu The Royal Lyceum Theatre Edinburgh’ta yeniden seyirci ile buluştu. Oyun “The Guardian” gazetesinde, tüm Britanya kapsamında değerlendirme yapılarak hazırlanan “Haftanın En İyi 5 Tiyatro Oyunu” listesinin en başında yer aldı.

7 Nisan'a kadar sahnelenmeye devam edecek olan oyun, ilk olarak Ağustos 2017’de Edinburgh Uluslararası Festivali’nde  sahnelenmişti. 

Fransız avant-garde tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Romanyalı-Fransız oyun yazarı Eugène Ionesco’nun, Zinnie Harris tarafından yeniden yorumlanan Gergedanlar oyunu, Murat Daltaban tarafından yönetiliyor.

Oyun, 31 Mart’ta yayınlanan “The Guardian” gazetesinde, tüm Britanya kapsamında değerlendirme yapılarak hazırlanan “Haftanın En İyi 5 Tiyatro Oyunu” listesinin en başında yer aldı. 2017'de sahnelendiğinde eleştirmenlerden 5 yıldız alan oyun, bu yıl da olumlu eleştiriler aldı. 

 

 

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Murat DaltabandotgergedanlarEdinburgh

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