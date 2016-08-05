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15 Temmuz Darbe Girişimi

Mümtaz'er Türköne ve eski Zaman çalışanı 11 isim tutuklandı

Türköne'nin 'FETÖ'nün amaçlarına hizmet etmek' suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi

05 Ağustos 2016 11:27

Kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 14 kişiden gazetenin eski yazarı Mümtaz'er Türköne'nin de aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 14 kişinin sorgu işlemi sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, Alaattin Güner, Şeref Yılmaz, Ahmet Metin Sekizkardeş, Faruk Akkan, Mehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Zafer ÖzsoyCuma Kaya ve Hakan Taşdelen'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak", eski Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne'nin, "FETÖ'nün amaçlarına hizmet etmek", Hüseyin Turan ve Murat Avcıoğlu'nun ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.               

Osman Nuri Öztürk ve Osman Nuri Arslan'ın, yüklenen "terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair tutuklamayı gerektiren yeterli delil bulunmadığını dikkate alan hakimlik, bu isimlerin "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.               

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