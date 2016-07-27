Ali Bulaç ve Mümtaz'er Türköne gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski Zaman gazetesi çalışanlarına yönelik soruşturma çerçevesinde aranan yazar Ali Bulaç İstanbul’da gözaltına alındı. Gazetenin eski yazarlarından Mümtaz'er Türköne de Yalova'da gözaltına alındı.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında eski Zaman gazetesi yöneticileri ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden Zafer Özsoy, Ahmet Metin Sekizkardeş, Cuma Kaya, Murat Avcıoğlu, Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Hüseyin Turan, Faruk Akkan, Nuriye Ural, Şahin Alpay gözaltına alınmış, Zeki Önal ise hastalığı yüzünden gözaltına alınamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fuzuli Aydoğdu'nun talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele polisi, bu sabah erken saatlerden itibaren belirlenen adreslerde gözaltı ve arama işlemi yaptı.

'Darbe girişimi' suçlaması

Gazete yöneticileri hakkında 'gazete tirajlarında usülsüzlük yapıp devletten haksız basın ilan parası almak' iddiası da bulunuyor. Ayrıca şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme' iddiası bulunuyor.

Şahin Alpay da gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında gazeteci-yazar Şahin Alpay Beşiktaş’taki evinde gözaltına alındı. Polis ekipleri saat 06.00 sıralarında Şahin Alpay’ın Beşiktaş’taki evine geldi. Yaklaşık 2.5 saat evde arama yapan polisler, Şahin Alpay’ı gözaltına aldı. Kelepçesiz olarak polis aracına alınan Alpay, gazetecilerin sorusu üzerine "Bir şey söylemeyeceğim. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum" dedi. Şahin Alpay, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı çıkan isimlerden Mümtazer Türköne de, Twitter'dan ''Hakkımda gözaltı kararı çıkmış. Güvenlik güçlerini arayıp adresimi verdim bekliyorum. Allah'tan hayırlısı'' diye yazdı.

İşte hakkında gözaltı kararı bulunan 47 kişi:

Osman Nuri Öztürk, Ali Akbulut, Bülent Keneş, Mehmet Kamış, Hüseyin Döğme, Süleyman Sargın, Veysel Ayhan, Şeref Yılmaz, Mehmet Akif Afşar, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaattin Güner, Faruk Kardıç, Metin Tamer Gökçeoğlu, Faruk Akkan, Mümtaz'er Türköne, Şahin Alpay, Sevgi Akarçeşme, Ali Ünal, Mustafa Ünal, Zeki Önal, Hilmi Yavuz, Ahmet Turan Alkan, Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Ali Bulaç, Bülent Korucu, İhsan Duran Dağı, Nuriye Ural (Akman), Hamit Çiçek, Adil Gülçek, Hamit Bilici, Şenol Kahraman, Melih Kılıç, Nevzat Güner, Mehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Sedat Yetişkin, Oktay Vızvız, Abdullah Katırcıoğlu, Behçet Akyar, Murat Avcıoğlu, Yüksel Durgut, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hakan Taşdelen, Osman Nuri Arslan, Ömer Karakaş.