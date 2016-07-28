Eski Zaman yazarları Ali Bulaç, Mümtaz'er Türköne, Şahin Alpay ve A. Turan Alkan'a ters kelepçe

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde bekletiliyor.

DHA'nın haberine göre; aralarında Ali Bulaç, Mümtaz'er Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının arasında bulunduğu şüpheliler, bir belediye otobüsüne kelepçeli bir halde bindirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkarıldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğünde aşırı yoğunluk olduğu için gözaltındaki şüpheliler Gayrettepe, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tutuluyordu.