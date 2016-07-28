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15 Temmuz Darbe Girişimi

Mümtaz'er Türköne gözaltına alındı

Zaman gazetesinin eski yazarı Mümtaz'er Türköne Yalova'da gözaltına alındı

28 Temmuz 2016 01:07

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Zaman gazetesinin eski yöneticileri ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında yazar Mümtaz'er Türköne, Yalova'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türköne'nin Altınova ilçesine bağlı Çavuşköyü'ndeki ikametgahında arama yaptı. Polis tarafından gözaltına alınan Türköne, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Türköne'nin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

 

Şahin Alpay ve Ali Bulaç da gözaltına alınmıştı

 


15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, mart ayında yönetimine kayyım atanan Zaman gazetesinin eski yöneticileri ve yazarlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Ali Bulaç, Abdülhamit Bilici, Şahin Alpay, Hilmi Yavuz, Nuriye Ural (Akman), Bülent Korucu'nun da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahin Alpay ve Ali Bulaç gözaltına alınmıştı.

 

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