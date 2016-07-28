Mümtaz'er Türköne gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Zaman gazetesinin eski yöneticileri ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında yazar Mümtaz'er Türköne, Yalova'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türköne'nin Altınova ilçesine bağlı Çavuşköyü'ndeki ikametgahında arama yaptı. Polis tarafından gözaltına alınan Türköne, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Türköne'nin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Şahin Alpay ve Ali Bulaç da gözaltına alınmıştı



15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, mart ayında yönetimine kayyım atanan Zaman gazetesinin eski yöneticileri ve yazarlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Ali Bulaç, Abdülhamit Bilici, Şahin Alpay, Hilmi Yavuz, Nuriye Ural (Akman), Bülent Korucu'nun da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahin Alpay ve Ali Bulaç gözaltına alınmıştı.