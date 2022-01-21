Müjde Ar'dan Sezen Aksu'ya destek, Erdoğan'a tepki: Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor; korkmuyorum

Sanatçı Müjde Ar, şarkı yazarı ve yapımcı Sezen Aksu'nun hedef gösterildiği ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "yeri gelirse dillerini koparırız" dediği "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." şarkı sözlerine ilişkin olarak, "Toplu iğne başı kadar tartışmayacak bir konuyu dil koparmaya kadar götürmek doğrusu hepimizin vicdanını kanattı. Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor" dedi. Müjde Ar, sanatçılara yapılan baskıdan korkmadığını ifade etti.

Halk TV'de yayımlanan Perdenin Önü Arkası programına telefonla konuk olan Müjde Ar, "Annemim Adem ve Hava ile 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim" diyerek arkadaşı Sezen Aksu'ya destek verdi.

Anayasa'yı hatırlattı

Müjde Ar yayında Erdoğan'a şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Ben artık dedim burası sözün bittiği yer. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Şöyle söyleyeyim genel olarak da söylenenleri takip ediyoruz. Durum vahim. Hatta Vahimden de öte bir durumdayız. Genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum olarak. Şimdi ben siyasetçi değilim. Kültür sanat insanıyım ama öncelikle Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatmak isterim ki Anayasa'nın 64. maddesi devletin sanat ve sanatçılarını korumasını ve desteklemesini emreder.

'Sıra sanatçıların dilinin koparılmasına mı geldi?'

"Anayasa bildiğim kadarıyla 'dil kopartma' diye bir görev vermiyor, hükümete, devlete ve siyaset insanlarına. Şimdi AKP Hükümeti ise ne yapıyor bu açık hükme rağmen, yıllardır sanatçılara baskı yapıyor, sanat eserlerine sansür uyguluyor. Hatırlarsınız, Kars'taki heykel yıkımı. Hepimiz bağırdık, çağırdık, itiraz ettik. Ama sonunda patır kütür bu heykeli 'ucube' dediler yıktılar. Merak ediyorum. Bundan sonra sıra sanatçılarının dilinin kopartılmasını mı geliyor? "

Erdoğan'a tepki

Müjde Ar, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra cemaate seslendiği konuşmasında Sezen Aksu'ya gönderme yapmasına ilişkin olarak da, "Camiler hepimizindir; siyasetçilerin tekelinde dil kopartma yerleri değildir" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu? Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" dedi Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu ile ilgili isim vermeden konuştu. Cemaate seslenen Erdoğan, "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı

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