Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı'na ve gürültüden şikâyet ettiği otele dava açtı

Bodrum Gündoğan’da yaşanan ses kirliliği nedeniyle Aras’a açık şikâyet mektubu yazan sanatçı Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve gürültüye neden olan BVS Bosphorus Resort Hotel'e dava açtı.

Bodrum Gündoğan’da evi bulunan Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup kaleme aldı. Sanatçı, BVS Bosphorus Resort Hotel’de hizmet veren Günay Restaurant’ın yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle rahatsız olduklarını belirtip gereğinin yapılmasını istedi.

Sanatçı Müjde Ar'ın, gürültü kirliliği nedeniyle suçladığı Bodrum’daki yazlığının yakınlarındaki BVS Bosphorus Resort Hotel sanatçıya dava açtı.

Ar, Bodrum Belediye Başkanı'na ve BVS Bosphorus Resort Hotel'de dava açtığını duyurdu. Ar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tarafımca ve başkalarınca işletme ile alakalı birçok şikayet ilgili kurumlara iletilmiştir. İlgili şikayetler sonucunda işletme hakkında Bodrum Belediyesi’nce idari para cezaları kesilmiştir. Ancak gürültü kirliliğinin önlenmesine dönük herhangi bir idari karar veya netice alınamamıştır. Dosyaların savcılık aşamasında olduğu, tarafımıza husumet yöneltme amacı güden işletmece gizlenmektedir. Tarafımızın olayı şahsileştirmek gibi bir çabası yoktur. Gürültü kirliliğine neden olan işletmenin vurdumduymaz eylemlerinin sonlandırılması için yürütülen bir hukuk mücadelesi vardır. Ne var ki tüm şiddeti ile gürültü kirliliği devam etmektedir.”

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