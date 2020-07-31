Gürültü teröründen şikâyet eden Müjde Ar'a otel sahipleri dava açtı!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup yazarak, Bodrum Gündoğan/Kızılburun Mevkii’ndeki BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği sorununu dile getiren ünlü sanatçı Müjde Ar, şikâyetçi olacağı otelle davalık oldu.

Sanatçı Müjde Ar'ın, gürültü kirliliği nedeniyle suçladığı Bodrum’daki yazlığının yakınlarındaki otel, sanatçıya dava açtı. Otel yetkilileri, Müjde Ar’dan şikayetçi olduklarını şu açıklamayla duyurdu: "BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği A.Ş. olarak Bodrum Gündoğan Mahallesi Kızılburun Mevkii adresinde hizmet vermekte, içinde bulunduğumuz pandemi ve sonrasındaki normalleşme sürecinin tüm olumsuz etkilerine rağmen profesyonel kadromuzla birlikte en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaktayız.



Karşı karşıya kaldığımız zorlukları büyük bir özveriyle çalışarak yenmeye gayret gösterirken Türk sinemasına yıllarca emek vermiş eski emekli bir sanatçımızın Müjde Ar Karakaş haksız, hukuka aykırı ve TCK kapsamında suç teşkil eden saldırılarına maruz kaldık. Sanata ve sanatçıya saygımız sonsuz olmakla birlikte bizleri asla doğru olmadığı halde ruhsatsız faaliyet göstermekle itham eden bir zihniyete saygı duymamız söz konusu olmadığı gibi kendisi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduğumuzu ve ticari itibarımıza bilinçli ve kasıtlı olarak zarar vermeye yönelik eylemleri nedeniyle tazminat talepli dava açtığımızı belirtmek isteriz.



Zira, tüm yasal ruhsat ve izinlerimizin tam olmasına ve bu kapsamda faaliyet gösteriyor olmamıza rağmen bizleri uzun zamandır şahsen ve aracılar tayin ederek taciz ve rahatsız eden Müjde Ar Karakaş, haksız taleplerine karşılık bulamayınca bu defa resmi makamları ve medyayı manipüle ederek işletmemize zarar verme yolunu seçmiştir."

Ne olmuştu?

Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı'na yazdığı mektupta, onlarca yıllık Bodrum sakini olarak şimdiye kadar rastlamadığı türden bir gürültü terörüyle ilgili defalarca şikâyette bulunduklarını belirterek, "İşletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak, sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Müjde Ar'dan Bodrum Belediye Başkanı'na açık mektup: Gürültü terörünü durdurmak için harekete geçmemenizi anlamak mümkün değil